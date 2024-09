A Noruega está pensando em erguer uma barreira na fronteira com a Rússia.

Noruega pode construir uma cerca ao longo de sua fronteira com a Rússia, como sugerido pela Ministra da Justiça Emilie Enger Mehl. Ela acredita que uma cerca fronteiriça não apenas é eficaz para desencorajar indivíduos, mas também para utilizar sensores e tecnologia avançados para detectar movimentos perto da fronteira. O governo norueguês está atualmente ponderando várias maneiras de reforçar a segurança ao longo dos 198 quilômetros de fronteira, como aumentar o pessoal de fronteira ou intensificar a vigilância. A ministra Mehl visitou a Finlândia para estudar suas medidas de segurança fronteiriça, especialmente sua fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia. A Finlândia fechou todas as entradas de fronteira com a Rússia no final de 2023 após o influxo de mais de 1.300 migrantes de terceiros países sem a documentação necessária em um período de três meses. A Finlândia acusa a Rússia de empregar "guerra híbrida".

Às 19:58, administradores russos da usina nuclear de Zaporizhzhia, sob controle russo, acusaram forças ucranianas de lançar um ataque em uma subestação próxima. O ataque supostamente destruiu um transformador na subestação "Raduga" na cidade de Enerhodar no sudeste da Ucrânia, de acordo com um anúncio no Telegram. Este evento é considerado "outro ato terrorista" com o objetivo de destabilizar a situação em Enerhodar, uma cidade-satélite da usina nuclear de Zaporizhzhia. Uma foto de fumaça saindo do telhado de um edifício também foi compartilhada. No entanto, o suprimento de energia para Enerhodar permaneceu ininterrupto. A usina nuclear de Zaporizhzhia, com seis reatores e a maior da Europa, foi capturada por forças russas no início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ambos os lados frequentemente acusam um ao outro de atacar ou planejar um ataque à usina.

Às 19:25, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, questiona a credibilidade das ameaças nucleares em andamento do Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Zelenskyy disse à Fox News que Putin "ama sua vida" e provavelmente teme as consequências do uso de armas nucleares. "Ninguém sabe o que há em sua cabeça", disse Zelenskyy na entrevista. "Ele poderia a qualquer momento usar armas nucleares contra qualquer país - ou não". No entanto, Zelenskyy não acredita que Putin recorrerá a tais medidas.

Às 18:59, conflitos de artilharia intensos e ataques aéreos russos usando bombas guiadas causaram preocupação entre as tropas de linha de frente no leste da Ucrânia. Quase 20 assentamentos próximos a Sumy e Kharkiv foram relatadamente alvo de artilharia russa, de acordo com o relatório diário do Estado-Maior em Kyiv. Novos ataques contra linhas de defesa ucranianas nas regiões em crise ao redor do Donbass foram relatados em Pokrovsk e Kurachove. Analistas militares ucranianos temem que a cidade pequena de Vuhledar, disputada há dois anos, possa em breve ser capturada pelas forças russas.

Às 18:21, a Ucrânia supostamente lançou um ataque em grande escala em um depósito de armas russo na região de Volgograd, utilizando mais de 100 drones. O depósito militar em Kotluban foi supostamente atingido no ataque, de acordo com o anúncio do exército ucraniano no Telegram. Um incêndio e a detonação de munições foram testemunhados no local do depósito. Um representante do setor de defesa ucraniano declarou que os 120 drones ucranianos voaram mais de 600 quilômetros para atingir o depósito de armas, danificando armazéns de munições e foguetes, o que resultou em uma escassez de munição para unidades cristãs do exército de ocupação russo. A Rússia ainda não confirmou o incidente.

Às 17:42, a Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, defende que a Ucrânia deve ser permitida a utilizar armas de longo alcance para a autodefesa a fim de superar o campo minado no leste do país. "Eu sempre disse que elas jogam um papel importante, especialmente para atravessar o campo minado no leste da Ucrânia", afirmou Baerbock na ARD. Quando perguntada se algo diferente seria fornecido pela Alemanha no futuro, ela admitiu que expressou suas convicções, mas o Chanceler Olaf Scholz tem uma perspectiva diferente: "E em uma coalizão democrática - em uma coalizão democrática - então é assim, que se não podemos concordar nesse ponto, não podemos apoiá-lo. Isso é o que os americanos e os britânicos e os franceses fazem". O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, busca aprovação para o uso de armas ocidentais mesmo além da fronteira russa, permitindo, por exemplo, bombardeiros continuarem atacando suas bases. Os Estados Unidos devem aprovar o uso de mísseis ATACMS, enquanto o Reino Unido aprova o deployment de mísseis de cruzeiro Storm Shadow. Mísseis de cruzeiro Taurus da Alemanha também alcançariam Moscou, ao contrário de sistemas de armas comparáveis da Grã-Bretanha ou França.

Às 17:10, cerca de 500 cientistas afetados pela suspensão pendente da colaboração da CERN com a Rússia. Cerca de 500 pesquisadores afiliados a instituições russas estão afetados pela iminente cessação da parceria da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) com a Rússia, de acordo com um porta-voz da CERN, confirmando relatórios da mídia. Esses cientistas estão obrigados a cessar suas colaborações após o término de seu contrato em 30 de novembro, de acordo com um porta-voz da CERN. A CERN decidiu encerrar sua colaboração com a Rússia e seu aliado Belarus após a invasão da Rússia à Ucrânia em junho de 2022, uma decisão finalizada em dezembro de 2023. O acordo com a Belarus já havia terminado no final de junho de 2024, afetando 15 pesquisadores belarusianos, de acordo com o porta-voz da CERN. A contribuição financeira da Rússia para o orçamento da CERN, cerca de 4,5%, também será sentida, mas outros estados-membros compensarão essa lacuna.

16:27 Novo Relatório Sugere Morte de Navalny por EnvenenamentoOficiais russos afirmam que o líder da oposição Alexei Navalny morreu por causas naturais em fevereiro deste ano. Os apoiadores de Navalny e vários políticos ocidentais culpam o governo russo e o presidente Vladimir Putin pela sua morte. Um recente relatório dá apoio a essa teoria: segundo "The Insider", citando documentos oficiais, as autoridades russas supostamente ocultaram sintomas que Navalny apresentou logo antes de sua morte na prisão. Navalny teria reclamado de fortes dores abdominais e vomitado involuntariamente o conteúdo do estômago. Ele também teria apresentado câimbras e acabou perdendo a consciência. A causa oficial da morte, uma arritmia cardíaca, não explica esses sintomas, de acordo com a fonte. Médicos consultados sugeriram que esses são sinais comuns de envenenamento. Navalny havia sido envenenado com o agente nervoso Novichok em 2020 e escapou por pouco da morte.

15:55 Forças Russas Afirmam Repelir Seis Tentativas de Infiltração Ucranianas em KurskAs forças russas teriam frustrado seis novas tentativas ucranianas de infiltrar a região oeste de Kursk, de acordo com o Ministério da Defesa de Moscou. A Reuters relata que o ministério afirmou via Telegram que suas forças, com a ajuda de aeronaves e artilharia, repeliram tentativas de entrada na região perto da vila de Novy Put, a cerca de 79 quilômetros a oeste de Sudzha. Fontes russas afirmam que 50 soldados ucranianos foram mortos ou feridos, e um tanque e quatro veículos de combate blindados, além de um carro, foram destruídos. Essas afirmações não podem ser verificadas de forma independente.

14:56 Forças Armadas Alemãs se Preparam para o Pior cenário - Guerra Convencional na Europa Possível nos Próximos Cinco AnosApós a conclusão do exercício "Red Storm Alpha", as Forças Armadas Alemãs anunciaram um seguimento, que será chamado de "Red Storm Bravo". O exercício de três dias, que terminou no sábado no Porto de Hamburgo, deixou o comando regional satisfeito. "Alcançamos nossos objetivos de treinamento tanto no posto de comando quanto com a 2ª Companhia de Defesa Territorial", explica o chefe de estado-maior, tenente-coronel Jörn Plischke. O objetivo do exercício foi proteger a infraestrutura crítica, manter uma imagem operacional comum em todos os níveis e comunicar-se rapidamente e de forma segura com todos os participantes. Dado o ataque da Rússia à Ucrânia, uma guerra convencional na Europa nos próximos cinco anos é possível, é afirmado. A NATO visa contrapor isso coletivamente, exigindo um rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização geostratégica, tem o papel de um hub. Portanto, a organização de transportes militares por ferrovia, estrada ou ar, o suprimento de comida, camas ou combustível, ou a segurança de colunas inteiras de veículos deve ser praticada para dissuadir de forma convincente", explica as Forças Armadas Alemãs.

14:27 Londres: Munições Russas Sofrem Maiores Perdas Desde o Início da Guerra Devido a Ataques de DronesAtaques de drones ucranianos provavelmente são responsáveis pelas maiores perdas de munições russas desde o início da guerra, de acordo com a avaliação britânica. Pelo menos 30.000 toneladas de munições foram provavelmente destruídas em um ataque a um depósito perto da cidade de Turov na região russa de Tver em 18 de setembro, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido em sua atualização de inteligência regular. Outros ataques ucranianos a depósitos em Tikhoretsk na região russa de Krasnodar e outros locais em Turov ocorreram em 21 de setembro, escreveu o ministério. A tonelagem total de munições destruídas nos três sites representa a maior perda de munições russas e fornecidas pela Coreia do Norte durante a guerra.

13:57 Rússia Defende Expansão da Doutrina NuclearA Rússia, como potência nuclear, defendeu suas emendas à sua doutrina nuclear contra críticas. Os novos princípios de dissuasão nuclear são necessários porque a infraestrutura da NATO está cada vez mais se aproximando das fronteiras russas e os países ocidentais buscam a vitória sobre Moscou através do fornecimento de armas à Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à televisão estatal russa. A decisão de empregar armas nucleares é tomada pelo militares.

13:19 Voluntários se Oponham aos Mísseis do Kremlin em Kharkiv Sempre que mísseis russos atingem um edifício em qualquer lugar de Kharkiv, Serhii chega rapidamente ao local. Como parte de uma equipe de resgatadores voluntários, ele trata os feridos e tenta resgatar pessoas dos escombros. Ele escolheu intencionalmente essa tarefa.

12:42 Saporizhzhia Relata 16 Vítimas após Ataque com Bomba Glide da RússiaO número de vítimas em Saporizhzhia após um ataque com bomba glide da Rússia aumentou para 16, incluindo um menino de 17 anos, informou a administração militar da cidade via Telegram. A exército russo atacou Saporizhzhia com 13 bombas glide pela manhã. Todas as vítimas foram resgatadas e tratadas.

11:50 "Lembrança Terrível" - Zelensky Recorda a Tragédia de Babi YarO líder ucraniano Volodymyr Zelensky toma um tempo hoje para lembrar a tragédia de Babi Yar, onde mais de 33.000 judeus perderam a vida às mãos da Wehrmacht alemã em uma ravina de Kyiv há 83 anos. Zelensky, que é judeu, chama Babi Yar de "uma terrível lembrança de que atrocidades são cometidas quando o mundo escolhe ignorar, ficar quieto ou ser indiferente, em vez de se erguer contra o mal", explicando seus pensamentos no X. Babi Yar serve como um lembrete chocante dos horrores que os governos podem infligir quando seus líderes optam pela intimidação e violência, sugere Zelensky, provavelmente se referindo ao líder russo Vladimir Putin.

11:16 Ucrânia: Número de Mortes Sobe para Dez em Ataque a Hospital em Sumy O número de mortos subiu para dez após ataques russos a um hospital na cidade fronteiriça de Sumy, na Ucrânia. A instalação hospitalar foi atingida duas vezes pela Rússia no sábado. Tragicamente, o segundo ataque ocorreu enquanto trabalhadores de resgate retiravam os feridos e mortos, e pacientes eram evacuados. As forças russas dispararam 31 munições na região durante a noite e pela manhã.

10:42 Mídia Russa: Explosões Próximas a Bases Militares Fontes de notícias russas agora relatam incidentes perto de suas instalações militares, segundo blogueiros militares. Explosões foram relatadas fora da base naval de Baltiysk, na região de Krasnodar, de onde a Rússia alvoa a Ucrânia com drones kamikaze, de acordo com a agência de notícias Astra. Além disso, um grande depósito de munições em Kotluban, no Oblast de Volgograd, foi atingido, resultando em explosões e um incêndio subsequente e detonações. De acordo com oficiais ucranianos, mísseis balísticos iranianos e lançadores estavam armazenados no depósito de Kotluban.

09:57 Estado-Maior Ucraniano Relata 165 Incidentes Desde Ontem O Estado-Maior Ucraniano documentou até 165 eventos, com cerca de um quarto deles na região de Donbass, em torno da cidade de Pokrovsk, onde os combates são intensos. Os soldados russos executaram 73 ataques aéreos em alvos e assentamentos, usando 124 bombas guiadas aéreas e lançando sete mísseis. Seus ataques terrestres ultrapassaram 4.700, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos e 1.700 lançamentos de drones kamikaze. Aviões ucranianos, além de forças de mísseis e artilharia, realizaram seis ataques em áreas que concentram soldados, armas e equipamento inimigo, de acordo com o relatório.

09:17 Juiz de Alto Nível Morto em Ataque de Drone Russo a Veículo Civil Um juiz sênior do Supremo Tribunal Ucraniano, que estava fornecendo ajuda humanitária a moradores de uma vila na região de Charkiv, foi morto por um ataque de drone a um veículo civil, de acordo com o site de notícias Ukrinform, citando a procuradoria regional. O ataque de drone atingiu o SUV em que o juiz Leonid Loboyko estava dirigindo enquanto seguia para a vila para fornecer ajuda. Ele morreu instantaneamente, enquanto três passageiras do sexo feminino ficaram feridas. A Ucrânia está investigando potenciais crimes de guerra e assassinato.

08:55 Ucrânia Sofre Danos em Saporischschja Após Ataques Russos As autoridades ucranianas relatam danos significativos a estruturas civis na cidade industrial de Saporischschja após novos ataques aéreos russos. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da administração regional, em uma postagem no Telegram. Pode haver pessoas presas sob os escombros. Mais de dez ataques aéreos ocorreram, resultando em vários incêndios.

08:27 Rússia Afirma Derrotar 125 Drones Ucranianos A Rússia afirma ter abatido 125 drones ucranianos durante a noite, de acordo com o ministério da defesa. Os drones foram abatidos e destruídos pela defesa aérea russa. Certos governadores regionais documentaram danos, mas não há vítimas relatadas, de acordo com os relatórios. O ministério relatou que 67 drones foram abatidos na região de Volgograd, 17 em cada uma das regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 na região de Rostov.

07:42 Ucrânia Relata 1.170 Vítimas Russas nas Últimas 24 Horas O Estado-Maior Ucraniano relata 1.170 baixas russas nas últimas 24 horas, elevando seu saldo total para cerca de 652.000 soldados feridos e mortos. Os ucranianos também relatam a destruição de nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Noventa e três drones e um sistema de defesa aérea foram alegadamente destruídos.

07:21 Klingbeil Pede Solidariedade na Cimeira com Biden O líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cimeira com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein transmita uma mensagem forte de unidade para com a Ucrânia, um país sob ataque pela Rússia. Klingbeil destaca a necessidade de reafirmar nosso compromisso coletivo em continuar a apoiar ativamente a Ucrânia, incluindo os EUA após as eleições de novembro, por quanto tempo for necessário. Ele também propõe explorar métodos para ampliar futuras conferências de paz, promovendo discussões mais abrangentes sobre uma possível paz para os ucranianos. Biden está programado para fazer sua primeira visita bilateral como presidente à Alemanha em 10 de outubro. Uma reunião de 50 nações que apoiam militarmente a Ucrânia está agendada para 12 de outubro na base aérea dos EUA em Ramstein, com a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

04:57 Porta-voz de Zelensky sobre Liberação de Armamento: Russos Saberão Primeiro O porta-voz do presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, indica que uma decisão definitiva sobre o deploy de armas ocidentais no território russo ainda não foi tomada. Nykyforov, durante o programa de notícias ucraniano 24/7, enfatiza que ainda não foi tomada nenhuma decisão clara e definitiva. No entanto, o presidente Zelensky tem dialogado com vários países, incluindo Itália, França, Reino Unido e EUA. O porta-voz de Zelensky sugere que os russos serão os primeiros a saber sobre a autorização para penetrar profundamente no território russo. Eles estarão a par, e então haverá um anúncio oficial.

03:48 Suíça Apoia Iniciativa de Paz da China, Kyiv Desapontada O Ministério das Relações Exteriores da Suíça endossou um plano de paz liderado pela China para pôr fim ao conflito da Ucrânia. A posição da Suíça sobre este assunto sofreu uma mudança significativa, explica o ministério de Berna. No entanto, de Kyiv, sua posição é considerada um golpe na moral. A Ucrânia está se preparando para uma próxima cimeira de paz em novembro. Em junho, vários países, ausentes a Rússia e China, participaram da primeira reunião em Genebra.

02:29 Lituânia Enviará Ajuda Militar à Ucrânia A Lituânia planeja enviar um pacote de assistência militar, composto por munição, computadores e equipamento logístico, à Ucrânia. A ajuda é esperada para chegar ao seu destino nesta semana, de acordo com o governo lituano. Desde o início do ano, a Lituânia já forneceu munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas anti-drone, armas anti-tanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos.

01:29 Ataques Russos na Região de Kharkiv Deixam Três Mortos Três mortos e seis feridos foram relatados como resultado de ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv, confirmaram as autoridades locais. As forças russas realizaram o ataque à infraestrutura civil, atingindo instalações educacionais e comerciais enquanto os residentes estavam nas ruas, segundo Oleh Syniehubov, governador da Oblast de Kharkiv.

00:25 Número de Mortes em Ataque a Hospital em Sumy Sobe para Dez O número de mortos em ataques russos a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy aumentou para dez. Inicialmente, um morto foi relatado após o ataque inicial ao clínica, detalhou o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. O hospital foi bombardeado novamente durante a evacuação dos pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, culpa a Rússia por estar em "guerra contra hospitais".

Coreia do Norte Acusa EUA de Atiçar Conflito com Ajuda à Ucrânia A Coreia do Norte classifica os US$8 bilhões em assistência militar à Ucrânia como "um erro grave" e "brincar com fogo" contra a potência nuclear Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington, com o objetivo de fortalecer a autodefesa ucraniana e incorporar armas com alcance estendido para aumentar a capacidade da Ucrânia de atacar a Rússia com segurança a partir de uma distância maior.

