A Noruega elimina as restrições à exportação de armas para a Turquia

Após um período de cinco anos, a Noruega decidiu flexibilizar suas restrições à exportação de bens de defesa para seu parceiro da OTAN, a Turquia. Assim, os pedidos de licença para exportar materiais e itens de dupla utilização com fins militares para a Turquia agora podem ser submetidos como de costume, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Noruega. Cada pedido será submetido a um processo de avaliação individual meticuloso.

Inicialmente, no outono de 2019, a Noruega parou de processar novos pedidos de exportação de armas para a Turquia devido à operação militar da Turquia no norte da Síria. Este movimento foi refletido por outros países europeus em resposta à ofensiva da Turquia contra a milícia curda, o YPG, na Síria. Até a Alemanha suspendeu temporariamente as exportações de armas para a Turquia, seu aliado da OTAN em Ancara.

O Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, manifestou satisfação com o anúncio da remoção das restrições. Um porta-voz do ministério comentou, em nome da plataforma X, que esta decisão contraria os princípios orientadores da aliança.

O que levou à reinserção dos pedidos de exportação de defesa para a Turquia, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Noruega? Após saber sobre as restrições levantadas, pode-se perguntar qual foi a resposta do Ministro das Relações Exteriores da Turquia?

Leia também: