A NFL só tem um treinador negro depois de se ter comprometido a melhorar a diversidade

Os Texans foram 4-13 durante a única temporada de Culley no comando, todos sem o quarterback estrela Deshaun Watson, que não jogou esta temporada em meio a 22 alegações de má conduta sexual.

"Hoje cedo, reuni-me com David Culley e Tim Kelly para os informar que vamos seguir uma direção diferente nos cargos de treinador principal e coordenador ofensivo", disse o diretor-geral dos Texans, Nick Caserio.

"Cheguei a esta decisão difícil, mas necessária, depois de analisar a nossa atividade futebolística. Embora uma mudança após uma época seja invulgar, tínhamos diferenças filosóficas quanto à direção e visão a longo prazo do nosso programa."

Culley é o segundo treinador negro a ser despedido esta semana, depois de os Miami Dolphins terem demitido Brian Flores das suas funções. Mike Tomlin, do Pittsburgh, é o único treinador negro que resta, juntamente com dois outros de cor - Robert Saleh, dos New York Jets, e Ron Rivera, do Washington, segundo o Instituto para a Diversidade e a Ética no Desporto da Universidade da Florida Central.

Este facto, numa liga de 32 equipas em que a maioria dos jogadores é de cor, centra as atenções nas actuais seis vagas de treinador principal da NFL, uma vez que a liga tem estado, desde há anos, sob pressão pública para aumentar a diversidade nas suas posições de liderança.

O próprio comissário da NFL, Roger Goodell, criticou a rodada de contratações do ano passado, quando dois técnicos de minorias, Culley e Saleh, foram contratados em sete vagas. Goodell disse no ano passado que "não é isso que esperamos daqui para frente".

"Queremos diversificar os nossos clubes da NFL", disse Goodell em fevereiro. "O treinador principal é importante. Contratámos dois treinadores de minorias, mas não era o que esperávamos."

A demissão de Culley também ocorre dois dias depois que outro alto funcionário da NFL - o vice-presidente executivo de operações de futebol Troy Vincent - disse ao Washington Post que via um padrão duplo quando se tratava de times da NFL ou colegiados demitindo treinadores negros após curtos mandatos ou temporadas vencedoras.

Vincent, que é negro, referiu-se a Tony Dungy, que os Buccaneers despediram após a época de 2001, com um registo de 54-42 em seis épocas regulares, incluindo épocas de vitórias nos seus últimos três anos. Referiu-se também a Jim Caldwell, que os Lions despediram logo após a época regular de 2017, depois de três épocas vitoriosas em quatro anos - para um clube que só tinha uma época vitoriosa nos 13 anos anteriores.

Vincent também mencionou Steve Wilks, que os Cardinals despediram há alguns anos, após apenas uma época, embora com um registo de 3-13.

"Existe um duplo padrão", disse Vincent ao Post. "Não acho que isso seja algo de que devamos nos esquivar. Mas tudo isso faz parte de algumas das coisas que precisamos de corrigir no sistema.

"Queremos que todos se responsabilizem: por que é que um, digamos, tem o benefício da dúvida para poder construir ou sofrer danos neste processo de dar a volta a um franchise, quando outros não têm essa latitude? ... Vemos isso a nível universitário. E já vimos isso na história a nível (profissional)".

Para além dos Texans e dos Dolphins, as equipas com vagas para treinador principal são os Bears, os Broncos, os Giants e os Vikings.

A regra Rooney tem como objetivo aumentar a diversidade dos candidatos

Depois de anos de críticas, a NFL afirmou que está a tentar aumentar a diversidade nas suas fileiras de treinadores principais.

Em 2003, a liga adoptou a Regra Rooney, que obriga as equipas a entrevistar pelo menos um candidato "diversificado" para as vagas de treinador principal. Em 2009, a Regra Rooney foi alargada de modo a incluir os cargos de diretor-geral e os cargos equivalentes na direção. Em 2020, a liga expandiu a regra para exigir entrevistas adicionais.

E no final desse ano, a NFL aprovou uma resolução que recompensaria as equipas com escolhas adicionais para o recrutamento de treinadores de minorias.

Culley e Flores foram dois dos cinco treinadores negros contratados a tempo inteiro nos últimos cinco anos, segundo o instituto. Os outros foram Anthony Lynn (Chargers, 2017-2020); Vance Joseph (Broncos, 2017-2018); e Wilks (Cardinals, 2018).

Outros seis tinham sido contratados a tempo inteiro desde 2010: Hue Jackson (Raiders, 2011, e Browns, 2016-2018); Leslie Frazier (Vikings, 2011-2013); Romeo Crennell (Chiefs, 2012-2013, depois de treinar os Browns na década anterior); Lovie Smith (Buccaneers, 2014-2016, depois de treinar os Bears); Caldwell (Lions 2014-2017, depois de treinar os Colts); e Todd Bowles (Jets, 2015-2018).

Dos jogadores da liga nesta temporada, 58% eram negros e quase 10% se identificavam com duas ou mais raças, enquanto 25% eram brancos, segundo o instituto.

Culley diz que "adorou cada minuto

Culley, 66 anos, estava no seu primeiro cargo de treinador principal, tendo passado mais de 27 anos como assistente da NFL e 16 como assistente universitário. Foi contratado no ano passado dos Baltimore Ravens, onde passou dois anos como treinador principal adjunto, coordenador do jogo de passes e treinador de receptores largos.

A tarefa de Culley no cargo dos Texans parecia uma jornada difícil desde que ele foi contratado.

Watson pediu uma troca com a equipa antes de Culley ser contratado, e o defensive lineman e pilar da organização, J.J. Watt, foi dispensado poucas semanas depois.

Mas, apesar da turbulência em que a equipa se encontrava, Culley conseguiu reunir os seus jogadores e os Texans pareceram jogar acima do seu nível.

"Agradecemos ao treinador Culley por nos ter ajudado a atravessar uma época difícil, mas é da minha responsabilidade tomar as decisões que considero melhores para a nossa organização", disse Caserio. "A procura do próximo treinador dos Houston Texans começará imediatamente."

Num comunicado divulgado a anunciar o seu despedimento, Culley disse que "adorou cada minuto" de ser treinador principal dos Texans.

"Agradeço aos jogadores e aos treinadores por terem mantido o rumo comigo durante os altos e baixos da nossa época", afirmou.

"Estou desiludido por não termos ganho mais jogos e por não ter tido a oportunidade de melhorar as lições que aprendi, mas compreendo perfeitamente que se trata de um negócio de resultados e que não fiz o suficiente. Quero agradecer à família McNair e a Nick Caserio por me terem dado esta oportunidade, estou eternamente grato por esta experiência.

"Desejo o melhor a esta equipa e organização, estão a construir um programa especial e acredito sinceramente que o futuro é brilhante para os adeptos dos Texans."

Culley é o sexto treinador principal a ser demitido após a conclusão da temporada de 2021, depois que Flores foi demitido dos Dolphins, Mike Zimmer do Minnesota Vikings, Vic Fangio do Denver Broncos, Joe Judge do New York Giants e Matt Nagy do Chicago Bears.

Correção: Este artigo foi atualizado com o nome correto da equipa de Minnesota da NFL.

Leah Asmelash, da CNN, contribuiu para este relatório.

