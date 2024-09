- A navegar por métodos não autorizados para a aquisição de bilhetes para concertos do Oasis.

O Primeiro-Ministro britânico, Sir Keir Starmer, expressou suas preocupações em relação à reação negativa aos preços dos ingressos para a turnê de retorno do Oasis. A insatisfação generalizada surgiu devido ao controverso método de "preços dinâmicos", que fez os custos dos ingressos dispararem devido à alta demanda. Starmer defendeu um preço "dentro do alcance das pessoas" e prometeu exercer controle sobre a situação, sugerindo possíveis mudanças legislativas para proteger os fãs desses problemas.

As vendas de ingressos de sábado para a turnê de retorno da banda, agendada para o verão seguinte, começaram ao amanhecer, desencadeando uma loucura entre os fãs. No entanto, à medida que os preços dos shows de Liam e Noel Gallagher e seus companheiros de banda dispararam, muitos fãs ficaram furiosos e frustrados. Os pedidos para a proibição do chamado "preço dinâmico" para concertos aumentaram ainda mais.

Sir Keir Starmer: "Um problema maior"

O The Sun relatou que Starmer identificou o problema como não sendo exclusivo do Oasis, afirmando que "há uma série de ações que podemos e devemos tomar" para abordá-lo. Ele o considera um "problema geral" que afeta as vendas de ingressos para vários eventos, onde os ingressos desaparecem em segundos ou minutos de sua disponibilidade, fazendo com que os preços disparem e tornem os ingressos excessivamente caros para muitas pessoas.

Se o problema não for controlado, as famílias podem encontrar cada vez mais difícil assistir a eventos.

Ministra da Cultura Lisa Nandy: "Ponha os fãs em primeiro lugar"

Lisa Nandy, a Ministra da Cultura, também anunciou os planos do governo para revisar as políticas sobre "preços dinâmicos e tecnologia de filas" após sua condenação dos preços inflacionados do Oasis. "Estamos comprometidos em colocar os fãs no centro da música", declarou Nandy.

No site do Ticketmaster, os preços dos ingressos padrão para a turnê de reunião do Oasis mais do que dobraram, com os preços saltando de aproximadamente £150 para £350 (ou €180 para €420).

Personalidades proeminentes afetadas pelos súbitos aumentos de preço incluíram Lucy Powell, a Presidente da Câmara dos Comuns e MP de Manchester Central, que supostamente pagou o dobro do preço original por um ingresso.

A Turnê Confirmada

Em 27 de agosto, o Oasis pôs fim aos boatos de uma reunião ao postar "Está acontecendo, está mesmo acontecendo" e anunciando oficialmente a turnê "OASIS AO VIVO '25". A turnê começa em 4 de julho no Principality Stadium de Cardiff.

A banda foi formada em 1991 e, após anos de conflitos entre Liam e Noel Gallagher, o Oasis se desfez em 2009. Os boatos sobre a reunião do Oasis têm circulado desde então.

Sir Keir Starmer sugeriu que o problema com os preços dinâmicos é mais do que apenas um problema para o Oasis, afirmando: "Este é um problema maior que afeta as vendas de ingressos para vários eventos onde os ingressos desaparecem em segundos ou minutos, fazendo com que os preços disparem e tornem os ingressos excessivamente caros para muitas outras pessoas também".

Lisa Nandy, a Ministra da Cultura, compartilhou as preocupações de Starmer e anunciou os planos do governo para rever as políticas sobre preços dinâmicos e tecnologia de filas, dizendo: "Estamos comprometidos em colocar os fãs em primeiro lugar e garantir que eles possam acessar ingressos a preços acessíveis, não apenas para concertos do Oasis, mas para todos os eventos ao vivo".

Leia também: