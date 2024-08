- A NASA ajusta o cronograma para a missão Starliner da SpaceX devido a problemas encontrados

Devido a alguns problemas técnicos com a "Starliner", a NASA, agência espacial americana, teve que elaborar um novo plano para resgatar dois astronautas que estão atualmente presos no espaço. Como resultado, a NASA anunciou que os astronautas Zena Cardman e Stephanie Wilson não voarão para a Estação Espacial Internacional (ISS) em uma missão planejada com a "Dragon" spacecraft no final de setembro, como originalmente agendado.

Em vez disso, Suni Williams e seu companheiro Barry Wilmore ocuparão seus lugares para a missão planejada de reentrada em fevereiro de 2025. Acompanhá-los nessa viagem para nossa morada cósmica, 400 quilômetros acima da Terra, estarão o astronauta Nick Hague e o cosmonauta Alexander Gorbunov. A NASA garantiu que Cardman e Wilson seriam considerados para futuras atribuições.

Expedição Lunar

Inicialmente, Williams e Wilmore, os astronautas a bordo da "Starliner", estavam previstos para ficar na Estação Espacial Internacional (ISS) por apenas uma semana após o lançamento tripulado do spacecraft com falhas pela corporação americana Boeing no início de junho. No entanto, agora parece que sua estadia será superior a oito meses.

O administrador da NASA, Bill Nelson, citou razões de segurança como justificativa para não enviar a "Starliner" defeituosa de volta à Terra com uma tripulação a bordo, uma vez que problemas técnicos, incluindo problemas com os motores e vazamentos de hélio, ocorreram após o lançamento. Desde então, os dois astronautas estão presos na estação espacial. A Starliner atracada é esperada para fazer uma jornada não tripulada de volta à Terra durante a noite de 6 para 7 de setembro.

A comunidade científica está de olho na situação dos astronautas presos, uma vez que esse incidente pode fornecer insights valiosos para futuras missões espaciais. A abordagem científica para esse problema envolve analisar os dados coletados dos problemas técnicos da Starliner para aprimorar a segurança e confiabilidade dos spacecraft no futuro.

