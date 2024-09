A Naomi Campbell foi temporariamente retirada de compromissos de caridade por um período prolongado.

A Comissão de Caridade do Reino Unido impôs uma proibição de cinco anos à supermodelo de 54 anos Naomi Campbell de atuar como administradora de qualquer entidade de caridade na Inglaterra e no País de Gales. Esta medida severa resulta de uma investigação à sua instituição de caridade, Fashion for Relief.

Campbell e outros dois ex-administradores foram acusados de má conduta e má gestão de fundos. Uma das alegações contra Campbell é que ela desfrutou de uma estadia de três noites em um hotel luxuoso em Cannes, no valor de €9.400, e aproveitou tratamentos de spa e serviço de quarto no valor de mais de €7.900, tudo cobrado à organização.

Falta de Transparência e Responsabilidade

Além disso, não foram mantidos registros de reuniões ou decisões, uma exigência para instituições de caridade. O plano de ação sugerido não foi implementado e relatórios e contas anuais foram entregues tardiamente.

A Fashion for Relief tinha como objetivo combater a pobreza e melhorar a saúde e a educação ao fornecer subsídios a outras instituições através de fundos arrecadados em eventos de moda em Londres, Cannes e outros locais. No entanto, foi descoberto que apenas uma fração das receitas da instituição de caridade foi direcionada para causas de caridade. De uma receita total de £4,8 milhões (cerca de €5,8 milhões), quase £4,6 milhões foram gastos em despesas, segundo o relatório. Como resultado, a Fashion for Relief deixou de operar, de acordo com as descobertas.

Após a investigação à sua instituição de caridade, Fashion for Relief, a proibição de caridade de cinco anos de Naomi Campbell inclui a proibição de servir como administradora de qualquer entidade de caridade na Inglaterra e no País de Gales devido a alegações de má conduta e má gestão de fundos. O plano de ação sugerido para abordar a falta de transparência e responsabilidade dentro da Fashion for Relief não foi implementado, contribuindo para o fechamento da organização.

Leia também: