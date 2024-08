- A nação expulsou cinco infratores de origem afegã.

A polícia de Baden-Württemberg enviou cinco criminosos de origem afegã para um voo com destino a Cabul na madrugada de uma sexta-feira, acompanhados por mais 23 afegãos. Quatro deles cumpriram pena em prisões estaduais, enquanto o quinto foi preso diretamente em um abrigo para refugiados e deportado, de acordo com o Ministério da Migração. Todos foram rotulados como "criminosos perigosos".

Entre os deportados estava um homem de 31 anos, ex-integrante de um quarteto, que havia estuprado uma menina de 14 anos por horas em um abrigo para refugiados em Illerkirchberg na véspera de Halloween de 2019, enquanto estava bêbado. Ele cumpriu a pena na prisão e foi preso pelas autoridades para deportação.

Os outros quatro foram deportados da prisão. Um homem de 25 anos, residente em Ravensburg, foi preso por tentativa de homicídio e cumpriu pena na prisão local. Um homem de 34 anos, de Bad Schussenried (distrito de Biberach), estava na prisão de Rottenburg por tentativa de homicídio. Um criminoso experiente tinha mais de 160 crimes registrados. Ele cumpriu pena na prisão de Ludwigsburg. O homem de 45 anos, de Stuttgart, estava na mesma prisão que seu companheiro de deportação por tentativa de homicídio.

O secretário de Estado da CDU, Siegfried Lorek, chamou as deportações de uma contribuição positiva para a segurança do país. Seu escritório não forneceu informações sobre se ou quando mais deportados da região sudoeste seriam enviados de volta ao Afeganistão. Lorek reiterou seu pedido ao governo federal para facilitar mais deportações para o Afeganistão e a Síria.

Os cinco condenados agora estão proibidos de entrar na Alemanha ou em qualquer país da UE. De acordo com o Ministério da Migração de Stuttgart, uma proibição de viagem foi imposta a eles.

Fontes afirmam que a deportação exigiu uma grande quantidade de planejamento devido à falta de relações diplomáticas da Alemanha com as autoridades talibãs em Cabul. Após um ataque a faca mortal em Mannheim no final de maio, o chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) anunciou que as deportações de criminosos graves e potenciais ameaças ao Afeganistão e à Síria continuariam.

Apesar do recente ataque suspeito inspirado pelo islã em Solingen, as autoridades insistiram que o voo de deportação foi planejado com antecedência, de acordo com fontes oficiais. Relatórios da mídia sugerem que os preparativos para o voo levaram dois meses.

Críticos expressaram preocupação com a situação dos direitos humanos no Afeganistão.

Desde agosto de 2021, os talibãs reassumiram o controle do Afeganistão, o que gerou condenação internacional devido à sua intensa repressão dos direitos das mulheres. Houve uma redução substancial dos conflitos no país desde seu retorno, embora ainda ocorram ataques ocasionais, muitos reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico.

Críticos denunciaram a repressão brutal dos talibãs aos ativistas de direitos humanos, manifestantes e jornalistas, que supostamente são submetidos a detenções, desaparecimentos ou tortura por organizações de direitos humanos. O Conselho de Refugiados de Baden-Württemberg expressou uma ampla desaprovação e argumentou que as deportações violaram o direito internacional.

