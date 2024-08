- A nação continua a possuir um número considerável de máscaras de coronavírus.

Um estoque considerável de máscaras de proteção contra a Covid-19 ainda está armazenado no estado. De acordo com o Ministério do Interior em Schwerin, o estoque atual é de cerca de 2,7 milhões de unidades, como revelado à Agência Alemã de Notícias a pedido. Essas máscaras incluem máscaras descartáveis para crianças e máscaras cirúrgicas. O estoque era mais de 4,5 milhões de máscaras maior há um ano.

As máscaras com datas de validade variam de agosto a outubro do próximo ano. O ministério não conseguiu determinar exatamente quantas máscaras foram descartadas devido à expiração. "Os diferentes períodos e lotes de aquisição tornam difícil determinar o número exato de itens descartados com grande esforço", explicou uma porta-voz do ministério.

As máscaras foram uma presença constante durante a pandemia.

Foi observado ainda: "Devido aos custos variáveis de aquisição e à vida útil limitada, não podemos divulgar o valor atual do estoque de máscaras descartadas."

Durante a pandemia da Covid-19, as máscaras de proteção foram uma parte regular da vida no Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. As máscaras foram essenciais para várias situações - como em lojas ou em ônibus e trens - por vários meses.

O Ministério do Interior do Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental é responsável pela gestão do estoque de máscaras de proteção contra a Covid-19 do país. Apesar de ter aproximadamente 2,7 milhões de máscaras em estoque, eles não podem fornecer um número exato de máscaras descartadas devido à expiração e aos diferentes períodos de aquisição.

Leia também: