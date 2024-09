- A NABU Nature Preservation Union criticou a aliança Verde-Negro da NRW por baixo desempenho

Após dois anos do governo negro-verde no poder, a NABU NRW acusou a CDU e os Verdes de descumprir suas promessas de conservação da vida selvagem e biodiversidade. Apesar da promoção vigorosa das fontes de energia renovável, "nossas preocupações, expressas por todos os grupos de conservação da natureza (...), foram completamente ignoradas", afirmou a presidente estadual da NABU, Heide Naderer, ao apresentar o relatório anual. O avanço das energias renováveis está aparentemente prejudicando a proteção da vida selvagem.

O imposto de recursos de cascalho e areia, previsto no acordo negro-verde para este ano para regular o uso de recursos, aparentemente desapareceu no esquecimento, de acordo com Naderer. A busca por um segundo parque nacional em NRW está à beira do colapso, o que, segundo Naderer, seria mais um projeto fracassado do governo estadual. Para os próximos anos, o assunto de parques nacionais supostamente está fora de discussão, como ela colocou, "considerando que é algum tipo de terra queimada".

A proposta de "programa estadual bem financiado" da coalizão negro-verde para manter a diversidade biológica será eliminada do orçamento estadual de 2025, continuou Naderer sua crítica. A associação ainda não recebeu nenhuma notícia sobre a mesa-redonda sobre biodiversidade prometida e o dobro do orçamento de conservação da natureza sugerido não se materializou.

Naderer criticou tanto a ministra da Agricultura do CDU, Silke Gorißen, quanto os ministros do Meio Ambiente e Economia dos Verdes, Oliver Krischer e Mona Neubaur. Ela afirmou que não conseguia detectar nenhuma influência verde no Ministério da Economia, "independentemente da área". No entanto, os conservacionistas da natureza também esperam que a CDU cumpra sua ética cristã e cultive sua identidade única.

O número de membros da NABU NRW vem aumentando ano a ano e chegou a aproximadamente 126.850 membros no final de 2023, um aumento de 4.450 em relação ao ano anterior. A taxa de membresia aumentou ainda mais neste ano, ultrapassando 129.000 membros. De acordo com o diretor executivo da NABU, Jonas Krause-Heiber, o aumento do apoio pode ser atribuído à "visibilidade da crise local da natureza nos olhos do público" e às pessoas desejando participar. Além disso, a NABU está demonstrando sua influência por meio de projetos locais e medidas simples e não burocráticas.

A CDU, como parte do governo estadual negro-verde, foi criticada por negligenciar suas promessas de conservação da vida selvagem e biodiversidade, como afirmou a NABU NRW. Apesar das acusações, o proposto "programa estadual bem financiado" da CDU para manter a diversidade biológica foi eliminado do orçamento estadual de 2025.

Leia também: