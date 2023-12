A morte da estrela de "Parasite" é a última de uma longa série de perdas súbitas de celebridades sul-coreanas

Lee, aclamado pelo seu papel de Park Dong-ik, o pai da abastada família Park no filme vencedor de um Óscar, "Parasite", foi encontrado morto no seu carro na quarta-feira de manhã, no que a polícia disse ser um suposto suicídio. O seu funeral estava previsto para sexta-feira.

Na altura da sua morte, o pai de dois filhos, de 48 anos, estava a ser investigado pela polícia por alegações de consumo de drogas ilegais e tinha passado recentemente por várias rondas de longos interrogatórios.

Um dos advogados de Lee disse à CNN esta semana que o ator se sentia "ofendido" com a forma como a polícia estava a lidar com a investigação sobre drogas, incluindo a forma como os pormenores apareceram nos meios de comunicação social locais.

A morte de Lee ocorre numa altura em que a Coreia do Sul tem assistido, nos últimos anos, a uma série de suspeitas de suicídio entre as suas celebridades, especialmente jovens estrelas do K-pop.

Cada uma destas mortes reacendeu as discussões sobre o bem-estar mental das celebridades e figuras públicas sul-coreanas, chamando a atenção para as pressões que enfrentam na competitiva e stressante indústria do entretenimento coreana e para as armadilhas que se colocam àqueles que se considera terem cometido transgressões.

Em dezembro de 2017, a superestrela Kim Jong-hyun, mais conhecida por Jonghyun, suicidou-se aos 27 anos de idade. Dois anos mais tarde, a cantora de K-pop Sulli, anteriormente da banda f(x), foi encontrada morta em sua casa, aos 25 anos, num aparente suicídio.

Cerca de seis semanas mais tarde, a também artista de K-pop Goo Hara, anteriormente membro da banda feminina Kara, foi encontrada morta aos 28 anos. A polícia não quis comentar a causa da morte, mas Goo revelou anteriormente que sofria de depressão.

Em abril deste ano, os fãs de K-pop de todo o mundo ficaram destroçados com a perda de Moon Bin, membro da popular boy band Astro, aos 25 anos.

Os ídolos do K-pop, em particular, são conhecidos por estarem sujeitos a um escrutínio intenso e a grandes expectativas por parte da sua direção, o que tem sido associado a uma crise de saúde mental na indústria.

Durante anos, não era invulgar que as estrelas do K-pop não tivessem relações, chegando mesmo algumas a ter uma cláusula de "não namoro" nos seus contratos.

"Escândalos envolvendo bebidas, drogas ou mesmo namoros não só fazem ondas na secção de notícias de entretenimento, mas também na secção de notícias financeiras, porque muitas das maiores empresas coreanas de gestão de música são também acções cotadas na bolsa de valores coreana", disse o executivo da indústria musical Bernie Cho à CNN em 2018, quando duas grandes estrelas da época confirmaram que estavam a namorar.

As atitudes em relação ao namoro começaram lentamente a mudar, em parte porque os fãs se tornaram mais dispostos a aceitar relações entre estrelas. Mas a indústria do entretenimento da Coreia do Sul continua a ser um ambiente de alta pressão, com regimes de treino intensos e expectativas tanto dos fãs como dos agentes do poder da indústria.

Protestos de professores

A crise de saúde mental da Coreia do Sul ultrapassa as divisões de classe e afecta todos os sectores da sociedade.

Em 2021, a taxa de suicídio na Coreia do Sul era de 26 em cada 100 000 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde e do Bem-Estar do país. A Coreia do Sul também tem a maior taxa de suicídio de jovens entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). No Japão, o número da OCDE é de 15,7 por 100.000 pessoas, enquanto nos Estados Unidos é de 14,1 por 100.000.

Em setembro, centenas de milhares de professores de todo o país realizaram protestos em massa após o presumível suicídio de um professor, que foi amplamente atribuído ao sistema educativo de alta pressão da Coreia do Sul e à carga que este impõe aos professores.

Os dados do governo mostram que 100 professores do ensino público na Coreia do Sul - na sua maioria professores do ensino básico - suicidaram-se entre janeiro de 2018 e junho de 2023.

A política sul-coreana também tem assistido a casos de grande visibilidade. Em 2009, o antigo presidente Roh Moo-hyun suicidou-se no âmbito de uma investigação sobre um escândalo de subornos que tinha manchado a sua reputação.

Após as mortes de Sulli e Goo, Paik Jong-woo, psiquiatra e diretor do Centro de Prevenção do Suicídio da Coreia, atribuiu parte da elevada taxa de suicídio ao estigma social. Segundo estudos, há menos sul-coreanos que sofrem de depressão e procuram ajuda do que noutros países desenvolvidos.

De acordo com Paik, as pessoas que trabalham na indústria do entretenimento podem estar especialmente em risco.

"Os artistas tendem a sentir as emoções de forma mais viva e, como o seu trabalho é ser amado pelo público, não podem deixar de ser mais sensíveis às opiniões públicas", afirmou.

Paik explicou que as celebridades muitas vezes não têm acesso a profissionais de saúde mental devido ao medo da vergonha pública e à falta de tempo nas suas agendas. Um dia normal de uma estrela de K-pop pode ter 16 horas ou mais, preenchido com tudo, desde a prática de dança a aulas de canto, aulas de línguas e treino de câmara.

"É necessária uma atenção especial para prevenir o suicídio das celebridades", afirma Paik.

Lee Gyu-tag, professor de estudos culturais na Universidade George Mason da Coreia, em Incheon, considera que a cultura intesamente online da Coreia do Sul também desempenha um papel importante.

"Acredito que a Internet também está a ter influência na imposição de padrões morais mais rigorosos aos actores e cantores na Coreia", disse à CNN.

"Quer tenham consumido drogas ou cometido crimes ilegais, se não se tratar de um erro grave, devem ser punidos por lei e ponto final. Mas o público parece pensar que as pessoas do mundo do espetáculo merecem críticas ou comentários vergonhosos na Internet".

Dúvidas sobre o inquérito policial

A morte de Lee ocorreu quando estava a ser investigado por consumo de drogas ilegais, numa altura em que o governo conservador da Coreia do Sul tem vindo a promover a repressão da droga e a polícia está sob pressão para obter resultados.

Como muitos outros países do Leste e Sudeste Asiático, a Coreia do Sul tem uma das leis mais rigorosas do mundo em matéria de droga, com longas penas de prisão e um intenso estigma social associado ao consumo de droga.

De acordo com a polícia sul-coreana, Lee alegou ter sido enganado para consumir drogas e, posteriormente, chantageado por um indivíduo. Lee intentou uma ação judicial contra o alegado chantagista, segundo a polícia, que acrescentou ter recebido uma denúncia sobre o seu alegado consumo de droga antes de ele intentar a ação.

Mas, durante a investigação, os testes de despistagem de drogas de Lee deram todos negativos, acrescentou a polícia. Desde então, a polícia encerrou a investigação sobre o consumo de droga na sequência da morte de Lee.

Um advogado de Lee, que não quis ser identificado devido à natureza sensível do caso, disse que o seu cliente estava aborrecido pelo facto de a investigação policial se ter baseado na palavra de pessoas que ele acusava de o terem chantageado, em vez de se basear em provas científicas. Lee negou repetidamente o consumo intencional de drogas ilegais.

Houve "uma disputa entre os testemunhos de Lee e os testemunhos dos chantagistas", disse o advogado, acrescentando que os pormenores da investigação que foram divulgados aos meios de comunicação social também causaram sofrimento a Lee.

A polícia de Incheon apresentou as suas condolências à família de Lee na quarta-feira, lamentando que os pormenores da sua investigação sobre droga tenham sido divulgados prematuramente antes da sua conclusão, apesar dos seus esforços para o evitar.

"É difícil dizer que os pormenores vieram da polícia, uma vez que há outras agências no sistema jurídico que têm acesso a essas informações", acrescentou a polícia.

A lei sul-coreana proíbe que as pessoas envolvidas numa investigação criminal divulguem factos sobre o suspeito antes da publicação de uma acusação pública.

Como obter ajuda: Nos Estados Unidos, ligue para a National Suicide Prevention Lifeline (Linha de Vida para a Prevenção do Suicídio) no número 1-800-273-8255. A International Association for Suicide Prevention and Befrienders Worldwide também pode fornecer informações de contacto para centros de crise em todo o mundo.

