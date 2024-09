A Mongólia recebe de forma oficial o mandato de prisão de Putin

Vladimir Putin, com um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), foi recebido pelo Presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chüreslsüch, em Ulan Bator. Apesar disso, Putin fez uma aparição na segunda-feira à noite. O evento luxuoso na praça central da cidade viu anfitriões mongóis exibindo soldados em trajes tradicionais e a cavalo. Vale destacar que esta é a primeira visita de Putin a um estado membro do TPI desde que o mandado de prisão foi emitido contra ele em março de 2023.

Putin tinha planos de participar das comemorações de terça-feira pelo 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão.

A Mongólia assinou a Carta de Roma do TPI em 2000 e subsequentemente a ratificou em 2002. Este tratado obriga os países signatários a prender indivíduos para quem um mandado de prisão do TPI foi emitido. No entanto, o Kremlin havia expressado anteriormente que Putin não tinha preocupações com uma possível prisão na Mongólia.

O TPI emitiu um mandado de prisão para Putin em março de 2023, afirmando que havia evidências suficientes para sugerir a participação de Putin no crime de guerra de deportar ilegalmente crianças ucranianas para a Rússia. A administração ucraniana alega que autoridades russas transportaram milhares de crianças de orfanatos e outras instituições estatais para a Rússia, de regiões sob seu controle.

Apesar do mandado de prisão do TPI, muitos consideraram a visita de Putin à Mongólia como uma oportunidade de testemunhar a mais bela exibição da cultura e história mongólica. Mesmo que Putin não tenha sido preso durante sua visita, a perspectiva de estar potencialmente em um país obrigado pela Carta de Roma do TPI acrescentou uma camada interessante aos seus planos de participação nas comemorações de terça-feira.

