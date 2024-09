- A modernização da infraestrutura da estação Schwarzenbek inclui a expansão dos comprimentos das plataformas.

Dentro dos desenvolvimentos de construção ao longo da rota Berlim-Hamburgo, a Deutsche Bahn também está renovando a estação Schwarzenbek (localizada no distrito de Herzogtum Lauenburg). A plataforma central será estendida para um comprimento de 220 metros, e uma nova cobertura será instalada. Um representante da Bahn mencionou isso. Graças à sinalização melhorada, indivíduos com deficiência visual encontrarão mais fácil navegar pela estação no futuro. As renovações na plataforma externa estão planejadas para o próximo ano, durante o qual a rota Berlim-Hamburgo passará por uma renovação geral de nove meses a partir de agosto, fechando completamente.

Tremes voltam a operar entre Hamburgo e Büchen

Desde o meio do mês passado, o transporte de longa distância entre Berlim e Hamburgo foi redirecionado via Salzwedel e Uelzen. Os trens circulam em segmentos, de acordo com o progresso da construção. Após um fechamento completo entre Hamburgo e Büchen, a rota foi reaberta como uma via única em 2 de setembro. Agora, os trens circulam a cada hora durante o dia. As renovações continuam à noite. Mais de 74 quilômetros de trilhos e 100 trocadores entre Hamburgo e Wittenberge serão substituídos. O progresso está dentro do cronograma.

Tempo de viagem via Hanôver aumentou significativamente

A rerotação e o transporte substituto estão prosseguindo sem problemas, embora tenha sido notado um aumento no número de viajantes desde o fim das férias de verão. Cerca de 70 conexões de longa distância estão disponíveis diariamente entre Berlim e Hamburgo. Cerca da metade delas são conexões diretas via Salzwedel e Uelzen. A rota é esperada para reabrir em cerca de oito meses com a mudança de horário em 14 de dezembro.

"Apesar dos tempos de viagem estendidos devido à construção, os trens de longa distância permanecem uma opção competitiva em comparação com o uso do próprio carro", comentou o porta-voz da Bahn. Viajar de cidade a cidade, você ainda é mais rápido no ICE, com um tempo de viagem de duas horas e meia, do que de carro. No entanto, os commuters via Hanôver levarão mais 30 minutos de acordo com o horário, o que é aproximadamente equivalente a uma viagem de ônibus.

