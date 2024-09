A Miley Cyrus e a Dolly Parton parecem ter uma ligação familiar distante.

Ancestry, a plataforma de genealógica e árvores genealógicas, revelou na segunda-feira que, ao explorar "bilhões de registros históricos e árvores genealógicas públicas", descobriu uma fascinante ligação entre duas potências musicais – Dolly Parton e Miley Cyrus. Elas são aparentemente sétimas primas, uma vez removida.

O ancestral comum, segundo a Ancestry, é um homem chamado John Brickey, nascido na Virgínia em 1740. Brickey é o sexto bisavô de Parton, enquanto é o sétimo bisavô de Cyrus.

Parton compartilhou seus pensamentos sobre a revelação durante o episódio de segunda-feira do Access Hollywood, dizendo: "Uau, Miley e eu estamos tão próximas. Eu teria pensado que seríamos pelo menos primas em terceiro grau agora. Não me surpreende porque ela parece família".

Parton já atuou como madrinha de Cyrus e apareceu em vários episódios do programa do Disney Channel "Hannah Montana", interpretando a tia de Cyrus. As duas já falaram várias vezes sobre sua relação próxima, um tema que Cyrus abordou em uma homenagem a Parton para a revista Time Magazine's "100 Pessoas Mais Influentes de 2021".

"Dolly não é apenas minha ídola na carreira devido ao seu talento inigualável; ela também é um modelo porque tem seus valores e moral inabaláveis", escreveu Cyrus. "Ela entende a influência de suas escolhas como uma lenda na música country e nunca deixa ninguém para trás".

A chegada desta notícia não poderia ser mais adequada, já que Parton está se preparando para lançar seu álbum em família "Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables" em novembro.

O álbum será acompanhado por uma série documental em quatro partes que mergulha mais fundo na genealogia de Parton, proporcionando uma "visão íntima da jornada histórica da família, desde o Reino Unido até o Tennessee oriental atual", como seu site explica, por meio de entrevistas com vários membros da família.

Descobrir sua ligação familiar só fortaleceu o afeto de Parton por Cyrus, como ela mencionou: "Isso só solidifica nossa ligação como família, e eu estou tão animada para continuar criando entretenimento com ela". Além disso, a revelação de sua ancestralidade compartilhada dá um toque único às suas colaborações futuras, tornando suas empreitadas de entretenimento ainda mais intrigantes e pessoais.

