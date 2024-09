A Meta restringe o acesso ao canal de comunicação estatal russo RT devido ao envolvimento em "ações de manipulação estrangeira".

Após cuidadosa reflexão, ampliamos nossos esforços em curso contra veículos de mídia do Estado russo. Rossiya Segodnya, RT e entidades relacionadas agora são proibidas em nossas plataformas globalmente devido à sua participação em atividades de interferência estrangeira, como afirmado por um representante do Meta.

Antes do banimento global implementado na segunda-feira, o RT havia acumulado 7,2 milhões de seguidores no Facebook e 1 milhão de seguidores no Instagram.

O RT não respondeu prontamente a um pedido de comentário da CNN.

Esta ação ocorreu poucos dias após o Departamento de Justiça dos EUA indiciar dois funcionários do RT por canalizar quase $10 milhões para uma empresa americana para gerar e amplificar conteúdo que alinhava com os interesses russos. De acordo com oficiais dos EUA, esta iniciativa de influência encubada mirava a população americana antes das eleições presidenciais dos EUA de 2024.

Após o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, o RT fez comentários sarcásticos que não abordaram as acusações reais apresentadas pelos EUA.

Representantes do Meta, Microsoft e Alphabet (empresa mãe do Google) estão programados para testemunhar perante o Comitê de Inteligência do Senado na quarta-feira, discutindo seus esforços para combater ameaças estrangeiras às eleições americanas em suas respectivas plataformas.

Após o banimento, os relacionamentos comerciais do RT com várias plataformas de mídia caíram significativamente. Apesar das alegações de interferência estrangeira, o RT continuou a usar mídias sociais como plataforma para disseminar conteúdo.

