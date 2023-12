A Mercedes foi multada em cerca de 25 000 dólares por causa do aperto no nariz de Lewis Hamilton no Grande Prémio de Singapura

Há muito tempo que os pilotos estão proibidos de usar jóias por razões de segurança e, embora a regra não seja nova, a FIA - o organismo que rege o desporto - tem vindo a impor restrições esta época, o que inicialmente frustrou Hamilton.

O britânico, que tem vários piercings, foi chamado pelos comissários de pista antes da qualificação de sábado, depois de ter usado a peça de joalharia.

Hamilton explicou que desenvolveu uma infeção depois de ter retirado o piercing no início da época e que tinha uma carta do seu médico a aconselhar que o mantivesse.

A Mercedes, no entanto, foi multada por ter apresentado documentação incorrecta que afirmava que Hamilton estava em conformidade com a proibição da joia.

"Eu não estava a tentar fazer uma declaração", disse um exasperado Hamilton aos jornalistas antes da corrida de domingo.

"Tenho as minhas jóias e o meu piercing no nariz há anos e, obviamente, tivemos toda aquela agitação no início do ano.

"Na altura, estava soldado, por isso não se soltava. Deram-me, na altura, para muitas corridas, uma isenção para que eu pudesse encontrar uma solução.

"Depois fui tirá-lo e tentei encontrar uma solução, colocando-o dentro e fora. Infectou por causa disso e eu continuei com essa infeção. Fiquei com uma bolha de sangue e com uma ferida no nariz.

"É uma loucura estarmos a falar de algo tão pequeno. Eu tiro tudo o resto. Nesta altura, para ser honesto, não me interessa."

Hamilton também questionou a credibilidade da regra, debatendo como é que algo tão pequeno pode ser um problema de segurança.

Segundo ele, as autoridades já haviam explicado que o pino do nariz era perigoso devido à forma como o metal conduziria o calor se houvesse um incêndio no carro.

"O nosso fecho é de metal, a nossa fivela à volta, o nosso capacete é de metal, temos os fios que têm metal", acrescentou Hamilton no sábado. "Eu não sei, é um pouco bobo".

Na pista, Hamilton teve uma corrida difícil no domingo, depois de cair do terceiro lugar da grelha para o nono, depois de cometer erros dispendiosos. Ele agora está em sexto lugar na classificação dos pilotos com 170 pontos, muito longe do total do líder do campeonato, Max Verstappen, que está com 341 pontos.

O britânico vai agora para o Japão para a próxima corrida, a 9 de outubro, na esperança de ver melhorias tanto no seu carro como no seu desempenho.

