A menina de ouro da Nigéria, Tobi Amusan, causa alvoroço depois de bater o recorde mundial nos Campeonatos do Mundo de Atletismo

Amusan alcançou o tempo recorde de 12,12 segundos, batendo o recorde de Kendra Harrison de 2016, de 12,20 segundos, por 0,8 de segundo.

A atleta conquistou o ouro na final, embora o seu tempo inicial de 12,06 tenha sido excluído devido à forte velocidade do vento.

O recorde mundial de Amusan provocou ondas de choque no mundo do atletismo.

"Usain Bolt, o grande atleta jamaicano do atletismo, e Noah Lyles, campeão dos 200 metros e detentor do recorde americano, escreveram no Twitter : "12.12, estão a brincar comigo?" Ambos a felicitaram no Twitter.

Em novembro de 2016, a jovem, agora com 25 anos, tweetou: "Desconhecida agora, mas em breve serei inesquecível, vou persistir até conseguir".

"Não acreditei quando o vi no ecrã depois das meias-finais. Mas era apenas uma questão de tempo", disse Amusan aos jornalistas no domingo.

A sua vitória - o primeiro ouro da Nigérianum evento deste tipo - foi recebida com alegria, com felicitações de um governador de estado e de um candidato presidencial nas próximas eleições de 2023.

Mas houve quem manifestasse ceticismo em relação à corrida, que viu muitos concorrentes fazerem os seus melhores tempos de sempre.

"Não acredito que os tempos de 100h estejam correctos. Recorde mundial quebrado por 0,08! 12 recordes de sempre. 5 recordes nacionais", escreveu Michael Johnson, quatro vezes medalha de ouro olímpico e comentador da BBC, no Twitter, acrescentando que Cindy Sember, da Grã-Bretanha, comentou que estava a correr devagar na altura do seu melhor tempo pessoal e recorde nacional.

"Todos os atletas pareciam chocados", disse o antigo corredor dos 200 e 400 metros.

"Na segunda eliminatória, o tempo que nos foi mostrado foi 12,53. Poucos segundos depois, o tempo era de 12,43. Arredondar para baixo em 0,01 é normal. 0,10 não é", disse ele.

Johnson recebeu uma reação rápida e feroz pelos seus comentários e, mais tarde, voltou ao Twitter para esclarecer o assunto, salientando que tinha previsto a vitória de Amusan.

"Como comentador, o meu trabalho é fazer comentários. Ao questionar os tempos de 28 atletas (e não de 1 atleta), perguntando-me se o sistema de cronometragem não teria funcionado corretamente, fui atacado, acusado de racismo e de questionar o talento de um atleta que respeito e que previ ganhar. É inaceitável. Vou seguir em frente", afirmou.

A CNN contactou a World Athletics para comentar o assunto.

Fonte: edition.cnn.com