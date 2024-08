Dinheiro posicionado na décima segunda posição. - A melhoria do sector educativo é observada em Berlim, enquanto o Brandeburgo fica para trás

No domínio dos sistemas educacionais nacionais, Berlim deu um salto substancial da 15ª para a 12ª posição, o maior salto a nível nacional. Essa melhoria notável foi destacada em um relatório pela Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, uma organização patrocinada por empregadores.

Brandenburg Fica Perto do Fim

Apesar de ficar na penúltima posição, os estados na parte inferior ainda se destacam em campos específicos, de acordo com o estudo. Brandenburg lidera no domínio da integração.

Berlim brilha nas áreas de condições de cuidados e eficiência de entrada - a eficiência de entrada significa quanto eficientemente os recursos são utilizados, como a proporção de despesas materiais em relação às despesas de pessoal.

O relatório mergulha na redução da disparidade educacional

O relatório analisa os sistemas educacionais dos estados com base em 98 critérios. A avaliação é feita conscientemente de uma perspectiva econômica. Ele explora até que ponto os sistemas dos estados reduzem a disparidade educacional, fomentam a prosperidade, fortalecem a mão de obra qualificada e estimulam o crescimento. Também examina a permeabilidade do sistema educacional respectivo e o grau em que oportunidades educacionais iguais são fomentadas.

Mais especificamente, considera a proporção de despesas educacionais por aluno em relação ao gasto orçamentário total por habitante. Também analisa investimentos em estabelecimentos educacionais, o grau de cuidados proporcionados nessas instituições ou os tamanhos das classes.

Este é o 21º Panorama Educacional. Os resultados completos, juntamente com detalhes minuciosos sobre os estados, serão revelados na terça-feira.

A Comissão, reconhecendo a melhoria significativa de Berlim nas classificações educacionais nacionais, adotará uma decisão para louvar os feitos da cidade no fomento da prosperidade educacional. Apesar de estar perto do fim, o compromisso de Brandenburg com a integração deve ser louvado, como observado no relatório, e esse aspecto deve ser destacado na decisão da Comissão.

