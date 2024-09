À medida que o outono avança, em outubro, começa a descer.

Chegada do Frio do Outono, Mudança no Tempo

Depois de se despedir do verão quente, o outono chegou. Esta nova estação traz consigo a possibilidade de dias cinzentos e úmidos. No entanto, partes da Alemanha têm a sorte de experimentar um vislumbre de outubro dourado.

No domingo passado, sob a influência de "Titus", fomos agraciados com um dia fresco, mas bonito. A manhã foi bastante fria, com geada local nas regiões centrais e até mesmo um toque de geada no solo nas regiões mais baixas. No entanto, o tempo agradável agora é coisa do passado, já que "Dagmar" sobre o Atlântico se aproxima rapidamente e deve trazer chuva, especialmente nas regiões oeste, na segunda-feira.

De terça a quarta-feira, "Dagmar" se moverá para leste sobre a Alemanha em direção aos Bálcãs, trazendo tempo instável, ventoso e fresco do outono.

No entanto, a partir de quinta-feira, uma ponte de alta pressão que liga a Escócia à Escandinávia começará a se formar, prometendo um vislumbre de outubro dourado para pelo menos as regiões norte da Alemanha. O sudeste, infelizmente, permanecerá cinzento e propenso a chuvas ocasionais até sexta-feira. A situação do tempo no fim de semana permanece incerta, mas há uma chance de condições amigáveis em todo o país. No entanto, uma nova baixa forte do Atlântico já está se formando e deve se misturar ao nosso tempo novamente a partir de domingo à tarde, lançando uma sombra sobre a perspectiva de tempo de outubro dourado prolongado.

Segunda-feira: Céus Encobertos

No nordeste (norte do Elba), os céus permanecerão relativamente claros. Os Alpes desfrutarão de tempo amigável e principalmente seco, apesar de formação de nuvens passageiras ocasionais. Mas em outros lugares, as nuvens se espessarão e a chuva começará a cair, especialmente no oeste, que se espalhará gradualmente em direção ao centro. Os ventos aumentarão do sudoeste ao sudeste, empurrando as temperaturas para 11 a 17 graus, com a possibilidade de atingir 20 graus no sul do Alto Reno.

Terça-feira: Chuvas Intermitentes

As regiões norte serão nubladas e propensas a chuvas intermitentes, com a possibilidade de tempestade. O centro terá menos chuvas, com sol ocasional. As regiões sul, incluindo os Alpes, permanecerão nubladas e testemunharão chuvas frequentes. As temperaturas alcançarão 11 a 18 graus.

Quarta-feira: Escassez de Sol

Com numerous clouds and occasional rain showers, sunshine will be scarce. Towards the North Sea during the afternoon, it might become slightly friendlier, with rain showers easing and notable sunny cloud gaps appearing. Temperatures will hover around 10 to 17 degrees.

Quinta-feira (Feriado): Mistura de Sol e Nuvens

A melhor previsão do tempo fica nas regiões oeste e norte da Baixa Saxônia, estendendo-se a Hamburgo e Schleswig-Holstein. A região desfrutará de uma mistura de sol e nuvens, com condições secas, e até 5 a 7 horas de sol. À medida que se move em direção à Saxônia e à Baviera, as nuvens se tornarão mais numerosas, resultando em chuva ocasional, especialmente no Erzgebirge e nos Alpes. A linha de neve será vista a 1500 a 1800 metros. As temperaturas atingirão 9 a 15 graus.

Sexta-feira: Chuva Intermitente se Retira

Embora as condições melhorem ligeiramente, a distribuição do tempo permanecerá principalmente inalterada: sol ocasional no norte e oeste, com nuvens dominando o sul e o leste. As chuvas intermitentes se retirarão para o Erzgebirge e os Alpes. As temperaturas oscilarão em torno de 10 a 16 graus.

Fim de Semana: Parcialmente Ensolarado

O fim de semana não parece tão ruim: a chuva ainda pode persistir nas regiões centrais leste no sábado, com sol ocasional em outros lugares. No domingo, as condições parcialmente ensolaradas persistirão, mas nuvens mais espessas são esperadas a rolar do oeste e do norte, e a possibilidade de chuva não está completamente fora de questão à noite. As máximas ficarão em 13 a 18 graus.

Apesar da baixa do Atlântico que se aproxima, "Dagmar", afetando as regiões oeste com chuva na segunda-feira, as regiões norte da União Europeia, como a Alemanha setentrional, são previstas para experimentar um vislumbre de outubro dourado a partir de quinta-feira, graças a uma ponte de alta pressão que conecta a Escócia à Escandinávia.

Em contraste, o sudeste da União Europeia permanece cinzento, com chuvas ocasionais até sexta-feira, apesar de uma chance de condições amigáveis em todo o país no fim de semana.

Leia também: