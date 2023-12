À medida que a esperança de vida nos EUA se atrasa, a deficiência nutricional é frequentemente um fator ignorado

Mais de 21 000 pessoas morreram de subnutrição em 2022, de acordo com dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA - mais do que duplicando nos últimos cinco anos. E um pico de 20% na mortalidade entre 2021 e 2022 colocou a deficiência nutricional entre os cinco principais factores com um efeito negativo nas estimativas de esperança de vida para 2022.

A má nutrição é mais mortal para os americanos mais velhos; Mais da metade das mortes atribuídas à deficiência nutricional em 2022 ocorreram entre aqueles com 85 anos ou mais, mostram os dados do CDC. Mas as mortes aumentaram em quase todas as faixas etárias.

Normalmente, as causas de morte que mais contribuem para as mudanças nas estimativas de esperança de vida são as que afectam os mais jovens - as malformações congénitas também foram um fator chave em 2022, por exemplo - ou as que afectam um grande número de pessoas. A diminuição da mortalidade por Covid-19 foi o principal fator que fez aumentar a esperança de vida em mais de um ano em 2022.

Embora o efeito que a deficiência nutricional teve nas estimativas da esperança de vida tenha sido relativamente pequeno, os especialistas dizem que a descoberta não deve ser desconsiderada - e que o impacto negativo da desnutrição é provavelmente subestimado.

Uma boa nutrição envolve um equilíbrio saudável de macronutrientes, como os hidratos de carbono e as proteínas, que são necessários em grandes quantidades para manter os sistemas corporais a funcionar, bem como de micronutrientes vitais, ou vitaminas e minerais.

"A falta de proteínas pode fazer com que muitos dos seus sistemas corporais comecem a desligar-se potencialmente. Por outro lado, muitos dos sistemas que os nossos micronutrientes alimentam são coisas que conduzem à resiliência. Assim, quando temos um baixo teor de vários micronutrientes, todos esses sistemas começam a ficar comprometidos. Isso pode eventualmente levar à morte ou a um mau funcionamento", afirma Emily Ho, directora do Instituto Linus Pauling, um centro de investigação da Universidade do Estado do Oregon que se dedica ao papel das vitaminas e dos minerais essenciais na saúde.

"Quando olhamos para as principais causas de morte, especialmente nos Estados Unidos - infeção, cancro, doenças cardiovasculares - as deficiências de nutrientes podem também acelerar esses processos de doença. Por isso, acredito firmemente que a malnutrição é provavelmente um fator que contribui ainda mais do que pensamos", afirmou.

Por exemplo, é mais difícil para uma pessoa malnutrida combater uma infeção por Covid-19. Quando os sistemas corporais não têm o combustível necessário para funcionar corretamente, o risco de sucumbir aumenta. As deficiências nutricionais são mais comuns entre os adultos mais velhos, o que pode ter contribuído para as taxas de mortalidade mais elevadas devido à Covid-19.

"À medida que envelhecemos, a nossa imunidade começa a diminuir - não só por causa da idade, mas também devido a deficiências nutricionais que podem contribuir verdadeiramente para o processo", disse Ho.

Os adultos mais velhos são mais susceptíveis a deficiências nutricionais por várias razões, dizem os especialistas.

"Há muitos idosos com doenças crónicas que afectam o seu apetite, como a insuficiência cardíaca congestiva, o cancro e a doença de Alzheimer. Também as doenças digestivas, comuns entre os idosos, podem afetar a forma como o corpo absorve os nutrientes", afirma Kathleen Cameron, directora sénior do Centro para o Envelhecimento Saudável do Conselho Nacional para o Envelhecimento.

Muitos também estão socialmente isolados, disse ela. "Não querem cozinhar para si próprios e podem não ter acesso a transportes para irem à mercearia comprar alimentos nutritivos."

Estas preocupações sobre a saúde dos adultos idosos nos EUA são antigas e a mortalidade por deficiência nutricional já vinha a aumentar muito antes da pandemia - mas a pandemia provavelmente exacerbou muitos factores.

"Existem 10.000 centros de idosos onde um milhão de adultos mais velhos passam todos os dias pelas suas portas", afirmou Ramsey Alwin, presidente e diretor executivo do National Council on Aging. "Quando visitámos alguns dos nossos centros de terceira idade, ouvimos dizer que as refeições em grupo estão apenas a 50% em termos de afluência, porque as pessoas ainda estão cautelosas, especialmente nesta época respiratória, em relação a sair e estar nesses ambientes de grupo. Por isso, penso que ainda estamos a desanuviar um pouco".

Além disso, mais de metade dos idosos que têm direito ao SNAP, o programa de assistência nutricional do governo federal, não estão efetivamente inscritos, de acordo com o National Council on Aging.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e o Departamento de Agricultura dos EUA trabalham em conjunto para atualizar e publicar as directrizes alimentares de cinco em cinco anos. As últimas conversas incluem discussões sobre necessidades específicas e o equilíbrio mais saudável para os idosos.

Receba o boletim informativo semanal da CNN Health

Inscreva-seaqui para receber The Results Are In with Dr. Sanjay Guptae todas asterças-feiras da equipa da CNN Health.

Uma pessoa que sofre de malnutrição nem sempre é estereotipada como frágil e magra.

"Nos EUA, é frequente haver excesso de nutrição e desnutrição na mesma pessoa, o que é algo que nos é um pouco peculiar. Pode haver uma sobrenutrição de calorias vazias que leva à obesidade, mas a qualidade da dieta que têm é baixa, pelo que estão subnutridas quando se olha para o conteúdo de micronutrientes", disse Ho. "Por isso, os sistemas corporais estão comprometidos, mesmo que não se esteja a apresentar uma síndrome de perda de peso".

Uma avaliação simples do rastreio nutricional que os médicos de cuidados primários podem utilizar durante as visitas anuais de bem-estar pode ajudar, dizem os especialistas.

Tomar um multivitamínico diário também é "um bom seguro", disse Ho. "Mesmo as pessoas que estão a tentar comer de forma saudável continuam, por vezes, a ter algumas dessas deficiências."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com