A McLaren enfrenta um possível erro após a declaração da ordem da equipa.

No entanto, parece haver alguma discordância na equipe sobre a nova estratégia: Oscar Piastri não está completamente de acordo com a decisão da McLaren de apoiar principalmente Lando Norris. Ele deixou claro que não vai sempre ceder sua posição.

A mudança tática recente da McLaren, com o objetivo de superar Max Verstappen, pode gerar mais debates dentro da equipe - já que não há regras claras para Norris e Piastri. Piastri descreveu a situação como "um pouco complicada em alguns aspectos" antes do Grande Prémio de Baku (que será transmitido no domingo às 13h00 na RTL e Sky, e ao vivo no ntv.de), "ainda precisamos mergulhar mais fundo nesse assunto."

Norris, que está 62 pontos atrás de Verstappen, é o principal desafiante da McLaren ao piloto da Red Bull. O chefe da equipe da McLaren, Andrea Stella, anunciou essa estratégia antes da viagem ao Azerbaijão, dizendo que a equipe iria inicialmente concentrar seu apoio em Norris - embora ninguém na McLaren esteja falando em uma ordem de equipe explícita.

"Não vou ceder minha posição para Lando em todas as corridas", disse Piastri, "nenhum de nós quer correr assim. Não será toda decisão tomada para garantir que eu termine atrás dele. Também tenho meus próprios objetivos a alcançar neste ano." Piastri também apontou que é "impossível" prever e negociar todas as situações possíveis antecipadamente.

A decisão da McLaren de favorecer Norris foi motivada pela última corrida em Monza. Norris começou como pole position à frente de Piastri. O australiano então engajou-se em uma briga com Norris na primeira volta, ultrapassou-o e, involuntariamente, permitiu que Charles Leclerc na Ferrari executasse uma passagem bem-sucedida. Leclerc acabou vencendo a corrida, com Norris finishing em terceiro - marcando dez pontos a menos do que poderia ter sob condições mais favoráveis. Pelo menos, esse movimento de ultrapassagem agressivo no início provavelmente não teria ocorrido nas mesmas circunstâncias com a nova diretiva, Piastri admitiu.

A decisão da equipe de se concentrar mais em Norris em eventos de automobilismo pode gerar mais discussões, considerando a falta de regulamentações definidas para ambos os pilotos.

