A Marinha Britânica liberta as tartarugas marinhas de volta ao seu habitat natural.

Há algumas semanas, vários tartarugas marinhas-de-cabeça-achatada, uma espécie criticamente ameaçada de extinção, foram descobertas em estado debilitado e hipotérmico ao longo das linhas costeiras britânicas. Esses animais foram resgatados por cuidadores de animais e, após receberem cuidados adequados e nutrição, foram soltos pela Marinha Britânica perto dos Açores, no Oceano Atlântico. Foram descobertas seis dessas tartarugas.

As jovens tartarugas marinhas provavelmente foram empurradas para as costas britânicas por ventos e correntes poderosos, provenientes do Caribe ou da costa leste dos EUA. Supõe-se que elas tenham sofrido choque devido à mudança repentina de temperatura. Quatro dessas tartarugas foram encontradas ao longo da costa da Cornualha, uma em Devon e outra na ilha galesa de Anglesey.

Steve Matchett, funcionário do Aquário Blue Reef em Newquay, foi responsável pelos seus cuidados. Ele afirmou que, ao chegarem, as tartarugas estavam em más condições e não era certo se sobreviveriam à noite. Elas estavam desidratadas e emaciadas devido à exposição prolongada a temperaturas frias, o que lhes fez perder o apetite.

Transporte Naval para Criaturas Marinhas em Perigo

Após terem recuperado as forças, as tartarugas embarcaram no HMS Medway, um navio da Marinha Real. A sua viagem levou-as aos Açores, uma território português. O navio estava a caminho do Caribe, onde iria trabalhar ao lado da Marinha dos EUA na luta contra o tráfico de drogas.

Rod Jones, que supervisiona a proteção ambiental da Marinha Britânica, expressou a sua alegria por ter a oportunidade de ajudar esses animais. Embora o seu regresso a ambientes mais quentes não fosse o objetivo principal da Marinha Real, eles ficaram gratos por contribuir para a saúde e biodiversidade geral dos mares britânicos.

