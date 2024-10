A Mariah Carey ainda não assumiu completamente o seu papel de "Rainha do Natal".

Em um clipe divertido compartilhado em sua conta verificada do Instagram em uma quarta-feira, Carey é vista em um que parece ser um jato privado. Enquanto os primeiros tons de seu famoso "All I Want For Christmas Is You" tocam, ela é recebida pela voz do "capitão" dando as boas-vindas a bordo e anunciando o destino como o Polo Norte.

" Ainda não", ela responde com um tom brincalhão. "Ops!"

Ela prossegue mencionando: "Eles sempre me apressam."

Carey costuma marcar o início da temporada de festas com uma grande celebração no dia após o Halloween. Neste caso em particular, ela está claramente brincando com o fato de que os preparativos para o feriado estão avançando cada vez mais cedo.

Seu sucesso de 1994 e sua paixão contínua pela estação festiva lhe renderam o título de "Rainha do Natal", um posto que ela não apenas aproveitou, mas também tentou registrar, sem sucesso, alguns anos atrás.

A vencedora do Grammy decidiu presentear seus fãs com uma turnê de Natal no ano passado.

O papo brincalhão de Carey com o "capitão" sugere que ela se diverte com a diversão das festas cada vez mais cedo. Ela costuma incluir elementos únicos e divertidos em seus especiais de celebração do Natal.

Leia também: