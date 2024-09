A maré azul prevista para o oeste, segundo a perspectiva de Chrupalla

O AfD triunfa na Turíngia e se torna a segunda força mais poderosa na Saxônia: Com poder aprimorado nas eleições em duas regiões alemãs do leste, o AfD visa replicar seu sucesso em todo o país, estendendo sua influência além de 2025.

O líder do AfD, Tino Chrupalla, destacou os objetivos de longo prazo do partido para o nível federal após as eleições na Saxônia e na Turíngia. "Nosso objetivo final, claro, é nos tornarmos a força dominante no cenário nacional. É para isso que estamos trabalhando. Esta 'onda azul' deve partir dos estados do leste e se espalhar para oeste, pelos estados federais tradicionais", declarou Chrupalla em uma entrevista coletiva em Berlim.

Olhando para o futuro, o AfD tem os olhos voltados para o ano eleitoral de 2029, com várias eleições estaduais e a próxima eleição federal pela frente. Chrupalla já se referiu a isso como "Projeto 2029". A co-líder do AfD, Alice Weidel, voltou a pedir uma nova eleição federal após as eleições estaduais. "Isso é um voto de desconfiança na coalizão de trânsito", afirmou. "Portanto, o chanceler Olaf Scholz deve agir em conformidade e, junto com seus parceiros de coalizão, considerar seguir em frente e abrir caminho. O eleitorado quer uma abordagem diferente."

Refletindo sobre os resultados das eleições na Saxônia, Chrupalla expressou o desejo de ter mais 2-3 pontos percentuais. "O fruto ainda não está maduro", acrescentou. Mais tarde, ao ser questionado, ele esclareceu: "Você precisa ter paciência na política, como sempre disse, e eventualmente, não podemos ser ignorados - a questão é quando - e esse momento deve ser aguardado". Não tente colher uma maçã verde antes do seu tempo.

No contexto dos resultados das eleições, Chrupalla considerou a exclusão de colaboração com o AfD por outras partidos como "seguramente antidemocrática". "Estendemos a mão a todos aqueles que têm os melhores interesses do nosso país em mente", declarou Chrupalla, de olho em potenciais parceiros de coalizão.

