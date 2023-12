A máquina de venda automática do artista britânico Ryan Gander vende arte por 600 dólares cada

A mais recente instalação artística do artista britânico Ryan Gander está em exposição na galeria Taro Nasu, em Londres, no âmbito da Frieze, uma feira de artes que se realiza anualmente no Regent's Park, na cidade.

A máquina contém um total de 125 objectos, incluindo pedras que Gander coleccionou com os seus filhos, bem como versões fundidas de alguns dos relógios digitais mais utilizados e acessíveis. Os relógios não são reais, mas esculturas dos originais feitas com jesmonite (um material compósito que pode replicar qualquer acabamento ou textura). Outros objectos incluem rolos de dinheiro em molde e um cartão-chave para um quarto de hotel no hotel londrino onde Gander está hospedado durante a feira Frieze.

A máquina, que aceita pagamentos com cartão e tem um elegante acabamento em preto mate, faz parte de uma instalação intitulada "Time Well Spent".

"Porque se trata da economia do tempo", explicou Gander durante uma entrevista telefónica. "Estou muito interessado na forma como entendemos o tempo, e a forma como o mundo está a mudar à nossa volta redefiniu a nossa compreensão do tempo."

"Há aquela velha citação de que tempo é dinheiro, que é completamente incorrecta e um pouco fútil agora, porque tempo não é dinheiro. A nossa atenção é dinheiro. Há uma abundância de informação e uma escassez de atenção. Reconheci muito rapidamente, nos últimos cinco anos, que o tempo e a nossa atenção são o nosso maior ativo".

O resto da instalação inclui pinturas e um livro, que é uma versão de "Se numa noite de inverno um Viajante", um romance de 1979 do escritor italiano Italo Calvino, que Gander redigitou utilizando um tipo de letra da sua própria invenção que ninguém consegue ler, em que as letras são substituídas por formas de pedras - as mesmas pedras que podem ser obtidas na máquina de venda automática.

"Estas pedras têm milhões de anos e cada uma é diferente da outra. Apanhei-as numa praia com os meus filhos e depois desenhámos um tipo de letra utilizando as formas das pedras. Estava a ensinar-lhes que a linguagem é apenas um acordo entre pessoas sobre qualquer coisa", afirmou.

As pinturas são páginas ampliadas do livro, impressas com o tipo de letra de pedra ilegível e depois anotadas pelo artista com tinta preta. "Repeti as anotações sobre elas com um grande pincel de caligrafia. Tornam-se uma forma de censura, o que as torna ilegíveis de certa forma. Mas, através desse processo, tornam-se um motivo abstrato e expressionista do que é a arte", afirmou.

"O livro é publicado. Vamos distribuir estes livros ilegíveis em hospitais, prisões, hotéis, faróis - lugares onde há abundância de tempo e abundância de atenção", continuou, acrescentando que substituiu a Bíblia no quarto de hotel que está a ser oferecido por uma cópia do livro.

Uma das pedras da máquina contém um diamante, embora Gander se tenha abstido de lhe chamar o objeto mais valioso: "Depende da definição de valor e da perspetiva de cada um", disse.

"Pode dizer-se que alguém está interessado no diamante. Uma pessoa completamente diferente estará interessada numa pedra única que levou 500 milhões de anos a ser produzida. Outra pessoa interessar-se-ia pelo molde de um relógio como uma peça única à volta da pedra, porque formalmente é o que mais se parece com arte. Alguém estaria interessado no cartão-chave, porque quer uma experiência", disse.

"Isto não foi feito para atrair um único tipo de pessoa. É uma daquelas coisas que começa num sítio e explode e acaba num milhão de sítios, o que, na minha opinião, é o objetivo das boas obras de arte."

"Time Well Spent" está em exposição na galeria Taro Nasu, em Londres, até 6 de outubro de 2019.

