"A maquiadora de Chappell Roan explica a estética não convencional por trás da aplicação de maquiagem dos VMAs" ou "Entenda o apelo não convencional da maquiagem de Chappell Roan nos VMAs"

Mais tarde, durante seu desempenho, Roan saltou através dos séculos — transformando-se em uma ousada interpretação da icônica feminista medieval Joana d'Arc, famosa como Joana a Garota Glamour. "Se Joana d'Arc fosse uma diva", refletiu o maquiador de Roan, Andrew Dahling, que foi fundamental na criação da estética dos VMAs. Roan, a atual Melhor Artista Revelação, cantou seu sucesso "Good Luck, Babe!" usando um brilhante traje de malha de cavaleiro, com seus cachos castanhos penteados em duas longas tranças. No entanto, a precisão histórica de seu conjunto foi momentaneamente interrompida quando seu rosto de porcelana branca foi levemente corado com uma tonalidade púrpura e suas sobrancelhas foram substituídas por duas linhas de lápis bem definidas. Uma sombra teatral esfumaçada, construída com sombras iridescentes azul, roxo e dourado, estendia-se até sua sobrancelha.

Dahling encontrou inspiração no trabalho de maquiagem de Pat McGrath para Dior nos anos 2000. "É excepcionalmente romântico", disse ele à CNN durante uma ligação de vídeo de Nova York. "Mas com um toque romântico escuro... muito dramático nos olhos, pele muito radiante, etéreo... Cada look está situado neste reino renascentista medieval".

Para sua aparição no tapete vermelho, Dahling optou por um toque mais suave. A pele pálida de Roan foi suavemente mateada, enquanto seus olhos foram destacados com uma linha branca e finalizados com uma delicada pitada de ouro. Dahling queria se referir às bochechas rosadas e cheias das mulheres imortalizadas em pinturas a óleo do Renascimento e do Barroco. "Eu amo buscar inspiração em artistas e pintores", disse ele. "Pois eles captam algo ligeiramente diferente do que um maquiador faria".

A ascensão meteórica de Roan pode ser atribuída, em parte, à sua insaciável paixão por se reinventar como vários personagens. Nos últimos quatro meses, ela já se apresentou em palcos vestida como um jogador de futebol americano completo com ombreiras brilhantes e 'eye black' no Hangout Festival em Alabama, uma lutadora de WWE de latex no Lollapalooza em Chicago e uma Lady Liberty fumando maconha de verde-esmeralda no Governors Ball em Nova York. (Dahling, que foi responsável pela pintura corporal verde e maquiagem de Roan, relatou que o look levou cerca de quatro horas para ser criado). Apesar de estar quase sempre presente em seu icônico rosto branco em pó - uma base fantasma que deixaria até a Rainha Elizabeth verde de inveja - Roan chegou a compartilhar temas e mood boards correspondentes nas redes sociais, instruindo os fãs sobre como se vestir para seus shows. "Ela tem uma visão muito clara", disse Dahling. "E esta versão de si mesma, maior do que a vida, que ela quer projetar".

No espírito da criatividade, a estética de beleza pouco convencional de Roan muitas vezes fica em segundo plano em relação à maquiagem convencional que define os padrões de beleza modernos. "Não é para ser classicamente bonito", disse Dahling sobre o look de Roan nos VMAs. "É muito diferente das faces polidas e dignas de Instagram que vemos hoje, perfeitamente misturadas e sem falhas".

Roan se orgulha em se rotular como uma "artista de drag" - um título que é tradicionalmente reservado para performers masculinos que usam maquiagem para incorporar personas femininas teatrais e extravagantes. Apesar de ser mulher, Roan muitas vezes enfeita seu rosto com referências diretas a ícones de drag reverenciados, como Divine, que a inspirou em seu look no Kentucky Pride. Violet Chachki, a vencedora da temporada sete de "RuPaul's Drag Race", serviu de musa para o Coachella. "Violet Chachki tem essa dramaticidade no espaço negativo, olho esfumaçado que ela faz", disse Dahling. "Lembro que estava em um dos primeiros mood boards que recebi do stylist de Chappell".

A ideia pode ser confusa para alguns, mas Dahling argumenta que não deveria ser. "Drag é um termo amplo, especialmente agora", disse ele à CNN. "Acho que qualquer coisa pode ser considerada drag - até mesmo um homem colocando um terno bem cortado para ir ao trabalho. Drag é simplesmente sobre criar um novo rosto".

"É tudo sobre criar um novo personagem", disse Dahling. "Você bloqueia as sobrancelhas - ou seja, cola-as e aplica corretivo por cima para enfatizar sua forma. É enfatizar as maçãs do rosto, criar uma forma de boca exagerada, contornar o nariz. É construir uma maquiagem de olho dramática. É sobre vestir esse personagem no qual você se transforma... Não acredito que isso adere a restrições de gênero".

Dahling concorda. "Não há regras", disse ele. "É divertido. Não é sobre perfeição... é muito DIY". Embora insista que "mais bagunçado, melhor", Dahling tem uma não negociável para fãs que esperam replicar a base branca veneciana icônica de Roan. "Não há inconsistências na base", ele ri. "A base deve ser impecável".

O look de Roan nos VMAs, com seu olho teatral esfumaçado e sobrancelhas de lápis bem definidas, mostrou uma mistura impressionante de beleza e estilo, transcendendo os padrões de beleza tradicionais. Em sua aparição no tapete vermelho, Dahling optou por um look mais suave, buscando inspiração nas bochechas rosadas e cheias das pinturas a óleo do Renascimento, demonstrando como a estética de beleza de Roan muitas vezes abraça diferentes estilos históricos.

Leia também: