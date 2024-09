A mais estreita disputa presidencial do século teve uma batalha entre Kamala Harris e Donald Trump

Enquete desde a confrontação de 10 de setembro entre Donald Trump e Kamala Harris revela que, embora a vice-presidente pareça ter estabelecido uma vantagem nacional modesta sobre seu competidor republicano, sua disputa ainda está dentro da margem de erro e permanece indecisa. Isso é especialmente verdadeiro quando se avalia o Colégio Eleitoral.

A enquete realizada pela CBS News e NBC News no domingo serve como exemplo. Apesar de suas pesquisas demonstrarem o melhor desempenho de Harris até agora, ela lidera Trump por apenas 4 e 5 pontos, respectivamente. Nas enquetes da CBS News/YouGov e da NBC News de 2016 e 2020, as maiores vantagens de Harris foram pelo menos o dobro de sua posição atual.

Para entender melhor as últimas enquetes de domingo, considere todas as pesquisas nacionais realizadas desde o debate. Isso inclui as pesquisas da ABC News/Ipsos, Fox News e The New York Times/Siena College. De acordo com a última Pesquisa CNN de Pesquisas, Harris lidera por uma média de 3 pontos.

Isso tem sido consistente ao longo do ano: nenhum dos candidatos conseguiu estabelecer uma vantagem de 5 pontos nas pesquisas nacionais. Isso inclui o período em que o presidente Joe Biden era o provável e depois o presumível candidato democrata.

O fato de ninguém ter alcançado uma vantagem de 5 pontos neste ciclo é notável porque tais ocorrências são bastante incomuns. Em eleições apertadas, um candidato geralmente ganha uma vantagem significativa em algum ponto. No entanto, neste ano, parece que a maioria dos eleitores ainda está indecisa.

Mesmo a impressionante performance de Harris no debate contra Trump pareceu aumentar sua vantagem por apenas alguns pontos.

Para encontrar uma disputa semelhante em que os candidatos das principais partes permaneceram dentro de 5 pontos um do outro na média das pesquisas nacionais, você teria que voltar à campanha de 1960. Desde então, todas as eleições presidenciais tiveram pelo menos três semanas em que um candidato liderava por 5 pontos ou mais.

Uma vantagem de 3 pontos nas pesquisas nacionais oferece pouca garantia para Harris. Desde 1948, a média da margem entre as pesquisas no dia da eleição e o resultado real da eleição é de aproximadamente 3 pontos. Alguns anos, como 2020, apresentaram uma taxa de erro maior.

(À medida que a eleição se aproxima, a média da margem entre as pesquisas e o resultado final seria, não surpreendentemente, maior.)

Aritmética do Colégio Eleitoral

No entanto, uma das principais razões pelas quais esta eleição permanece incerta é que é uma disputa pelos 270 votos eleitorais através do Colégio Eleitoral, em vez de uma eleição nacional estrita.

Trump parece estar em uma posição mais forte no Colégio Eleitoral devido à sua base (ou seja, eleitores brancos sem grau universitário estão super-representados em estados-chave de disputa). De acordo com as estimativas do meu ex-colega Nate Silver, Harris precisaria vencer a votação popular por mais de 3 pontos para ser considerada a favorita clara no Colégio Eleitoral.

Ela ainda não atingiu essa meta.

Nem Harris nem Trump têm uma vantagem significativa ao considerar os dados do estado. De acordo com a classificação atual da CNN sobre a corrida, Harris começa com 225 votos eleitorais para Trump's 219. Sete estados e o voto eleitoral do 2º distrito congressional de Nebraska permanecem indecisos.

Harris parece ter uma ligeira vantagem sobre Trump em três dos sete estados: Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Esta estratégia de batalha do Norte é semelhante àquela que a campanha de Biden havia planejado na primavera.

No entanto, deve-se enfatizar a palavra "ligeiramente" ao discutir a superioridade de Harris nestes estados. Em todos eles, ela está polindo cerca de 2 pontos acima de Trump, dentro da margem de erro e sem um líder claro.

Trump se sai ligeiramente melhor do que Harris em dois desses estados: Arizona e Geórgia. Assim como em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin para Harris, Trump está com uma média de posição ligeiramente melhor do que ela, polindo cerca de um ou dois pontos mais alto do que ela nestes dois estados.

Se os votos eleitorais fossem atribuídos ao candidato com uma vantagem maior do que 1 ponto nas pesquisas, Harris teria 269 votos eleitorais para Trump's 246.

Nevada e Carolina do Norte também estão dentro de um ponto e indecifráveis, assim como os outros cinco estados de disputa. No entanto, para os fins desta análise, creditaremos Trump com a Carolina do Norte, um estado que ele venceu duas vezes e em que a média das pesquisas o coloca ligeiramente acima de Harris. Isso aumentaria seu total para 262 votos eleitorais.

Os dados limitados disponíveis sobre o 2º distrito de Nebraska sugerem que Harris tem uma posição favorável lá. Nebraska é um dos dois estados, junto com Maine, que dividem seus votos eleitorais com base em distritos congressuais. Biden teria vencido a versão atual do 2º distrito em 2020 - uma margem significativamente maior do que a observada nos sete estados de disputa este ano. Muitos modelos e mercados de apostas também favorecem Harris neste distrito da área de Omaha.

Se Harris conseguir vencer o 2º distrito de Nebraska, isso, junto com Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, lhe daria exatamente 270 votos eleitorais. Uma vitória incrivelmente apertada!

No entanto, há uma pegadinha. Certos republicanos de Nebraska, influenciados por Trump, estão defendendo uma mudança no método do estado de alocação de votos eleitorais para um formato de quem ganha leva tudo.

Nenhum democrata venceu Nebraska na eleição presidencial desde 1964.

Se uma mudança inesperada ocorresse, isso elevaria Trump para 263 votos eleitorais, enquanto Harris permaneceria em 269. Isso resultaria em Nevada e seus 6 votos eleitorais se tornando o fator decisivo. A última pesquisa, de acordo com os critérios de publicação da CNN, foi realizada pela SSRS, revelando Harris em 48% e Trump em 47%. Isso fica dentro da margem de erro aceitável.

Em essência, uma vitória de Trump em Nevada não é um cenário impossível, o que poderia levar a um empate de 269-269.

Uma situação dessas transferiria a eleição presidencial para a Câmara dos Representantes dos EUA, onde cada delegação estadual teria um voto. Levando em conta a probabilidade dos republicanos manterem mais delegações na Câmara até janeiro, Trump poderia ter uma vantagem.

Independentemente de quem fica com Nevada, poderíamos estar enfrentando uma espera prolongada para que o Estado da Prata conte seus votos. E, considerando a duração que levou em competições anteriores muito próximas, poderíamos estar prendendo a respiração por dias, potencialmente com a presidência em jogo.

Em suma, esta corrida presidencial parece estar tão apertada quanto pode ser. Uma pequena virada poderia alterar significativamente o resultado.

