- A maioria dos saxões está satisfeita com o seu sistema de saúde.

A maioria dos Saxões está satisfeita com a saúde no Estado Livre, de acordo com uma recente pesquisa da Forsa patrocinada pela Techniker Krankenkasse (TK). O estudo mostrou que 79% dos respondentes estavam satisfeitos, muito satisfeitos ou completamente satisfeitos com a saúde: 53% estavam "satisfeitos", 19% "muito satisfeitos" e 7% "completamente satisfeitos".

A saúde nas áreas rurais tem sido uma preocupação persistente

A pesquisa também indicou que os residentes das principais cidades saxônicas, como Chemnitz, Dresden, Leipzig e Zwickau, estavam mais satisfeitos com a saúde em comparação com aqueles que moram em cidades menores. O CEO da TK, Alexander Krauß, destacou que a entrega de cuidados médicos abrangentes e de alta qualidade nas regiões rurais tem sido um problema de longa data. A Associação de Médicos de Saúde Pública e o Estado Livre precisam abordar essa questão, ele enfatizou.

Embora medidas produtivas tenham sido implementadas, como bolsas de estudo para futuros médicos rurais e serviços de telemedicina, esforços mais intensos são necessários, enfatizou Krauß. A população rural não deve ser negligenciada, acrescentou.

Pessoas em relacionamentos relatam melhor saúde

60% das mulheres e homens pesquisados avaliaram sua saúde como boa ou muito boa. 27% consideraram satisfatória, enquanto 13% a descreveram como menos boa ou ruim.

Pessoas em relacionamentos geralmente relataram melhor saúde: 65% deles relataram boa saúde, em comparação com 53% dos solteiros.

A associação entre o status do relacionamento e a satisfação com os cuidados de saúde ainda precisa ser explorada, mas seria interessante ver se as pessoas em relacionamentos têm melhores experiências de cuidados de saúde devido ao seu bem-estar geral.

Apesar da situação satisfatória da saúde no Estado Livre, abordar as necessidades dos residentes rurais em termos de cuidados de saúde continua sendo um desafio significativo, como destacou o CEO da TK, Alexander Krauß.

