A maioria dos indivíduos entrevistados expressa o desejo de se realocar na Síria e no Afeganistão.

Após o ataque inspirado pelo IS em Solingen que resultou em três mortes, a política está considerando medidas relacionadas à imigração. Uma maioria significativa, de acordo com uma pesquisa da RTL/ntv, apoia uma postura mais dura, embora isso não se estenda a um ban total na aceitação de sírios e afegãos.

Após o ataque islâmico no festival da cidade de Solingen, o líder da CDU, Friedrich Merz, falou. Ele instou o governo federal a agir, encontrou-se com o chanceler Olaf Scholz e até sugeriu a declaração de um "estado de emergência". De acordo com Merz, a Alemanha não teria que aceitar refugiados temporariamente. No entanto, o AfD considerou a resposta tardia e insuficiente, enquanto o SPD e os Verdes criticaram a proposta como ruído eleitoral irrealista.

A pesquisa da RTL/ntv questionou indivíduos sobre suas opiniões sobre essas medidas discutidas. Os resultados foram consistentes em algumas áreas. Um impressionante 87% acreditava que era apropriado e necessário deportar sírios e afegãos criminosos para seus países de origem. Ambos os países estão atualmente em zonas de conflito, o que torna a deportação desafiadora devido à violência e violações de direitos humanos em andamento. O clima político desfavorável nessas regiões torna a deportação complicada, com ameaças do Talibã no Afeganistão e do regime de Assad na Síria.

A ministra do Interior federal, Nancy Faeser, já havia proposto rever essas deportações após o ataque com faca em Mannheim, no qual um policial perdeu a vida. A revisão ainda está em andamento. Um desafio para o governo federal é que o ditador sírio, Bashar al-Assad, se recusa a aceitar essas pessoas, mesmo que isso signifique a diplomacia e o levantamento de sanções. Isso é um preço alto a pagar, considerando as numerosas violações de direitos humanos na guerra civil síria. Em Cabul, o governo alemão teria que negociar com o ministro do Interior do Talibã, Siradjauddin Hakkani, responsável por vários ataques.

Políticos dentro das fileiras do SPD e Verdes também enfrentam pressão. 83% dos apoiadores do SPD e 66% dos apoiadores dos Verdes apoiam as deportações para esses dois países de origem. 93% dos apoiadores do FDP e BSW, bem como 89% dos apoiadores da CDU/CSU e 100% dos apoiadores do AfD, expressam seu apoio.

Maioria apoia políticas de deportação mais duras

Há também um apoio generalizado à proposta de parar de pagar benefícios sociais a estrangeiros deportáveis. 73% concordam, com 77% a favor no leste da Alemanha. No entanto, a legalidade de uma recusa total de segurança existencial é incerta, dada a Lei Fundamental da Alemanha. O maior consenso está entre os apoiadores do FDP e AfD, com 95% e 97%, respectivamente.

O atacante do IS em Solingen deveria ser enviado de volta à Bulgária. A Bulgária seria responsável pelo homem de acordo com as regras de Dublin, já que ele havia entrado pela primeira vez na UE na Bulgária. No entanto, ele conseguiu evitar a repatriação. As deportações se tornam desafiadoras devido à hostilidade de países estrangeiros ou origens incertas, o que torna difícil para as autoridades e a polícia federal executá-las de forma eficaz.

71% dos respondentes concordam com a ideia de não informar aqueles sujeitos à deportação sobre sua remoção iminente. O problema surge quando eles perdem a oportunidade de desafiar sua deportação em um tribunal. Os tribunais frequentemente revogaram deportações planejadas devido a lacunas legais. Uma proposta controversa é deter those deportáveis até sua partida. Apesar dos desafios legais, 69% acreditam que isso é apropriado e necessário.

Opinião dividida sobre ban de facas e parada de entrada

Após o ataque em Solingen, o governo federal rejeitou a alegação de que havia sido inativo em Mannheim. Faeser planeja expandir as áreas onde o porte de facas é proibido. Os partidos de oposição criticaram isso como meramente cosmético. Embora ainda não esteja claro se o atacante de Solingen teria sido parado pelo ban de facas, os defensores argumentam que isso dá à polícia a autoridade legal para realizar verificações aleatórias. 68% acreditam na implementação de medidas de controle de facas mais rigorosas, como um ban quase total de facas.

No entanto, as opiniões divergem para duas outras medidas em discussão. Uma maioria de 53% apoia a restauração de controles de fronteira permanentes nas fronteiras externas da Alemanha, de acordo com a pesquisa. Por outro lado, apenas 45% apoiam a ideia de não aceitar mais pessoas da Síria e do Afeganistão. Apesar das opiniões divididas, os controles de fronteira permanentes desfrutam de forte apoio no leste da Alemanha, com 59% a favor, e um ban geral de sírios e afegãos recebendo asilo vendo 56% de apoio no leste.

A parada de entrada é altamente divisiva, com 99% dos apoiadores do AfD, 60% dos apoiadores da CDU/CSU e 67% dos apoiadores do BSW a favor. O partido Verde vê apenas 9% de apoio, enquanto os apoiadores do SPD estão divididos sobre a questão. Em geral, o apoio a todas as medidas permanece alto entre os eleitores da União, com Friedrich Merz recebendo apoio dentro de sua própria base.

