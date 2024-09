A maioria das regiões alemãs favorece o aumento dos custos, segundo a pesquisa

Segundo o "Die Welt am Sonntag", vários estados federais estão inclinados a aumentar o preço do bilhete da Alemanha. A publicação realizou sua própria pesquisa entre os ministérios estaduais responsáveis e descobriu que oito deles apoiam esse aumento de preço ou consideram inevitável, dadas as circunstâncias financeiras atuais. A Baviera, o nono estado, havia defendido anteriormente um aumento no preço da assinatura mensal de 49 para 64 euros.

No entanto, o aumento de preço proposto não é visto como excessivo em círculos políticos. Fontes sugerem que uma faixa de 54 a 59 euros pode ser a figura provável, a partir de uma data ainda não determinada no ano seguinte. A Conferência dos Ministros dos Transportes se reunirá na segunda-feira para debater o preço futuro do bilhete da Alemanha. Os participantes incluirão ministros dos transportes de ambos os governos federal e estadual, em uma reunião digital.

Além da Baviera, a Renânia-Palatinado, Baixa Saxônia, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Berlim, Saxônia-Anhalt e Renânia do Norte-Vestfália são geralmente receptivos ao aumento de preço. Outros estados, como Hamburgo, Turíngia, Hesse e Sarre, permaneceram em silêncio sobre o assunto, abstendo-se de comentar até a Conferência dos Ministros dos Transportes. Nenhum estado rejeitou abertamente a ideia de um aumento nas despesas de assinatura.

O ministro dos transportes de Renânia do Norte-Vestfália, Oliver Krischer, disse ao "Rheinische Post" que um aumento de preço moderado não pode ser evitado. Ele sugeriu que um aumento nas despesas só seria evitável se o governo federal fornecesse financiamento adicional.

Os ministros dos transportes dos estados concordaram em uma conferência especial em início de julho que o preço do bilhete da Alemanha deve ser ajustado em 2025. O valor específico será anunciado durante a reunião na segunda-feira. Tanto o governo federal quanto os estados contribuem atualmente igualmente para o financiamento do bilhete da Alemanha, cada um alocando 1,5 bilhão de euros anualmente.

