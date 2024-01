A maior pérola de água doce do mundo vai a leilão nos Países Baixos

Para além do seu tamanho e do seu aspeto animalesco, a pérola é conhecida pelos seus cerca de 300 anos de história, durante os quais mudou de mãos entre mercadores coloniais, joalheiros nobres e membros da realeza europeia, incluindo Catarina, a Grande.

O Leão Adormecido será vendido na casa de leilões Venduehuis, em Haia, a 31 de maio, com uma estimativa de 540.000 euros (632.000 dólares).

A pérola é de origem chinesa e acredita-se que tenha sido formada entre 1700 e 1760, durante a dinastia Qing, de acordo com Venduehuis. Após a sua descoberta, o Leão Adormecido foi transportado por mercadores holandeses para a Batávia, atual Jacarta, antes de ser enviado para a Europa - um movimento que se acredita ter violado a proibição do imperador chinês Qianlong sobre a exportação de grandes pérolas.

A peça foi leiloada pela primeira vez em 1778, em Amesterdão, após a morte do seu proprietário, um rico comerciante da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Anunciada no folheto do leilão como uma "conhecida peça de gabinete real, representando um leão adormecido, criado pela própria natureza", a pérola foi comprada em nome da Imperatriz da Rússia, Catarina, a Grande, e transferida para São Petersburgo, de acordo com o catálogo Venduehuis.

O Leão Adormecido reapareceu na Polónia em meados do século XIX e foi comprado por um joalheiro que trabalhava para Victor Emmanuel II, o primeiro rei de uma Itália unida. Foi depois detida por vários outros joalheiros europeus, tendo regressado aos Países Baixos quando a Revolução Russa de 1917 a impediu de voltar a São Petersburgo. Em 1979, a pérola foi comprada pelo seu atual proprietário, a Amsterdam Pearl Society.

"O que torna este objeto ainda mais interessante é o facto de ter percorrido um longo caminho desde o século XVIII", afirmou Peter Meefout, diretor da Venduehuis, por correio eletrónico.

Nas últimas décadas, a pérola tem sido objeto de estudos tanto de historiadores como de gemólogos. Um artigo de 2014, publicado no Journal of Gemology, concluiu que, embora a forma e o tamanho notável do objeto sejam altamente irregulares, a sua estratificação interior é consistente com as pérolas de água doce naturais.

O lote do leilão inclui uma caixa de cobre construída especificamente para a pérola aquando da sua descoberta há séculos. Ambos os artigos estarão em exposição este fim de semana, antes de serem leiloados apenas pela segunda vez em quase 240 anos.

"A Pérola do Leão Adormecido provavelmente não estará à venda nos próximos 200 anos", disse Meefout. "É a última oportunidade para o público holandês ver esta maravilha da natureza."

