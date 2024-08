- A maior parte do lago está à venda.

Uma parte substancial do Lago Wandlitz, localizado no distrito de Barnim, está à venda. O porta-voz da cidade de Wandlitz compartilhou que o proprietário atual apresentou uma proposta de compra ao município. Atualmente, o lago está sob posse privada. initially, esta informação foi relatada pelo "Märkische Oderzeitung". De acordo com o jornal, a proposta envolve aproximadamente 180 hectares da superfície do lago.

O método de tratamento desta proposta será discutido pelos comitês municipais em setembro e outubro, de acordo com o porta-voz. O prefeito de Wandlitz, Oliver Borchert, da Comunidade de Cidadãos Livres Wandlitz, expressou seu apoio à recuperação da posse comunitária do lago após mais de duas décadas. "Uma oportunidade assim para a cidade é rara", observou Borchert.

No entanto, Borchert destacou as restrições financeiras da cidade antes das reuniões dos comitês municipais. "Nossos fundos são limitados e temos despesas consideráveis planejadas nos próximos anos, especialmente no setor de construção de instalações educacionais", disse ele. A compra do Lago Wandlitz não é uma obrigação legal da cidade. No entanto, os moradores e visitantes da cidade têm continuado a desfrutar do acesso ao lago durante as últimas duas décadas de propriedade privada.

