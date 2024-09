A maior lua cheia do ano e a chuva rápida de meteoros Orionid

Em outubro, alguns eventos astronômicos emocionantes estão previstos. A lua cheia, conhecida como Lua do Caçador, atingirá seu pico no dia 17 às 13:26, marcando a maior lua cheia do ano. Este fenômeno celeste também resultará em marés extremas e tempestades ao longo da costa.

A proximidade da lua com a Terra também intensificará a força gravitacional, causando marés extremas. Tempestades são esperadas nas áreas costeiras, com qualquer tempestade do outono potencialmente exacerbando esse efeito.

Alinhamento Planetário no Outono

No céu noturno, Saturno, o planeta anelado, pode ser visto alto no leste na constelação de Aquário. Está visível durante toda a noite e gradualmente se afasta do céu matinal. Na noite do dia 14 para o dia 15, a lua quase cheia passará perto de Saturno.

Vênus também aparece no céu noturno, mas ainda não é muito proeminente. Após o pôr do sol, pode ser vista no profundo sudoeste. No dia 26, ela passará perto da estrela gigante vermelha Antares, em Escorpião. No início de outubro, Vênus se põe pouco antes das 8 da noite, enquanto no final do mês, ela se põe meia hora antes.

Júpiter se torna o planeta dominador da noite. Seu nascer ocorre no dia 1º por volta das 10 da noite, mas até o final do mês, ele nasce duas horas antes. A luminosidade de Júpiter ilumina o céu noturno, superando Vênus, que se põe antes do nascer de Júpiter.

No céu nordeste, Marte aparece cada vez mais cedo. Se no dia 1º ele nasce meia-noite e meia, no dia 31 ele cruza o horizonte oriental já um quarto de hora antes das 11 da noite. A luminosidade de Marte aumenta significativamente ao longo do mês. No final de outubro, Marte sai da constelação Gêmeos e entra na constelação de Câncer.

Infelizmente, Mercúrio não será visível neste mês de outubro. O planeta veloz não fará uma aparição.

Chuvas de Meteoros Orionidas

Além das Draconídeas, a chuva de meteoros Orionidas está ativa do início de outubro até a primeira semana de novembro. Sua origem pode ser rastreada até o Cometa Halley. O pico da chuva é esperado no dia 22 de outubro, com aproximadamente 25 a 30 meteoros por hora esperados durante a observação. O melhor momento para observação é das 12 da noite às 5 da manhã. As Orionidas são conhecidas por suas altas velocidades, aproximando-se da Terra a cerca de 65 quilômetros por segundo.

Durante a noite, as constelações do outono assumem suas posições. Cassiopeia, a conhecida W celeste, brilha no zênite. O quadrado de estrelas de Pégaso, conhecido como o retângulo do outono, já alcançou o meridiano. O Triângulo de Verão, composto por Vega, Deneb e Altair, já se moveu para o oeste.

Entre as constelações do outono está Andrômeda, que se conecta a Pégaso. Seu salvador, Perseu, também é retratado como uma constelação, junto com o monstro do mar Cetus, conhecido como a baleia em alemão. Cetus assume sua posição no sudeste. Devido a suas estrelas fracas, pode ser difícil de identificar.

Profundo no sul, Fomalhaut, a estrela principal da constelação do Peixe do Sul, brilha. Fomalhaut é o nome árabe para a boca do peixe. Ao sul de Andrômeda, as constelações dos Peixes e do Carneiro podem ser vistas. O Carneiro é uma constelação pequena, mas distinta, composta principalmente por três estrelas que formam um triângulo obtuso.

No leste, duas estrelas brilhantes podem ser vistas. No nordeste, a amarela Capela brilha no Carroceiro, e profundamente no leste, a vermelha Aldebaran brilha na constelação de Touro, sinalizando o inverno que se aproxima.

Eclipse Solar - Não Visível na Europa

O mês de outubro começa com um eclipse solar, infelizmente inconvenientemente não visível da Europa. No dia 2 de outubro às 20:49, a escura lua nova passa na frente do sol, cobrindo-o. No entanto, no mesmo dia, a lua está a uma distância de 406.516 quilômetros da Terra, fazendo com que o disco da escura lua nova seja ligeiramente menor que o do sol.

Como resultado, a lua não pode cobrir completamente o sol. Uma brilhante faixa do sol remain

