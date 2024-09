- A maior cidade da Alemanha, Hamburgo, possui a população mais jovem.

Entre os diversos estados federais da Alemanha, Hamburgo se destaca com a população mais jovem. Os habitantes desta cidade hanseática geralmente têm uma idade média de 42,3 anos, segundo dados do Instituto Federal de Pesquisa de População (BIB). Este número fica abaixo da média nacional da Alemanha, onde as pessoas geralmente vivem até cerca de 44,8 anos.

De acordo com a pesquisa, a população idosa tende a residir principalmente nos estados alemães orientais. Incluindo Saxônia-Anhalt (48,2 anos), Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (47,8 anos) e Turíngia (47,6 anos). Em contraste, os estados-cidades tendem a ser o lar de uma população mais jovem. Por exemplo, as pessoas em Hamburgo e Berlim têm cerca de 42,9 anos, enquanto os residentes de Bremen são ligeiramente mais velhos, com 43,4 anos.

Harun Sulak, um pesquisador de população do BIB, comentou sobre esta tendência, afirmando: "Há um fluxo substancial de indivíduos principalmente jovens, incluindo uma alta proporção de estrangeiros, em cidades como Hamburgo e outros estados-cidades, o que pode ser visto em suas estruturas etárias". Para ser preciso, a população de Hamburgo era mais jovem em 0,1 anos no censo de 2022 em comparação com a contagem anterior de 2011. Em Bremen, a idade da população até diminuiu em 0,6 anos.

No entanto, uma tendência oposta foi observada nos estados rurais. Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental relatou um aumento de 2,2 anos, enquanto Schleswig-Holstein viu um aumento de 1,6 anos.

Apesar do influxo de indivíduos jovens em cidades como Hamburgo, os campos de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental continuam a ser um refúgio popular para os idosos, oferecendo um ambiente tranquilo e sereno. Depois de passar seus dias na vida agitada da cidade, muitos residentes idosos escolhem passar seus anos de aposentadoria na tranquilidade desses campos.

Localizados no coração de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, esses campos servem como um contraste marcante com a vibrante juventude de Hamburgo, oferecendo uma fuga pacífica para seus residentes mais velhos.

