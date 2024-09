A mãe do suspeito do tiroteio na escola Apalachee pede desculpas às famílias afetadas.

"Àqueles cuja família foi atingida pelo trágico ocorrido na Escola Secundária Apalachee, envio minhas mais profundas desculpas do fundo do meu coração," escreveu Marcee Gray, mãe de Colt Gray, que inicialmente compartilhou a carta com a CNN.

A trágica tragédia ocorreu uma semana antes, com as autoridades alegando que foi orquestrada por Colt, resultando na morte de dois professores e dois meninos de 14 anos, Mason e Christian, na Escola Secundária Apalachee, em Winder, Geórgia. Sete pessoas foram feridas a tiros, enquanto duas outras sofreram outros tipos de ferimentos, de acordo com as autoridades.

"Se estivesse ao meu alcance, trocaria de lugar com Mason e Christian," escreveu Marcee Gray, expressando solidariedade às suas famílias, antes de acrescentar, "Meu coração dói pelas duas professoras que sacrificaram suas vidas para garantir a segurança e a educação de nossas crianças."

A comunidade está passando por um pesadelo horrível, e Marcee Gray admitiu que carregará para sempre a culpa pelo que aconteceu. "Meu filho Colt não é um monstro. Ele é meu filho mais velho. Ele é reservado, pensativo, carinhoso, engraçado e excepcionalmente inteligente. Por favor, juntem-se a mim em oração por ele e pela nossa família inteira, enquanto eu rezo fervorosamente por cada um de vocês, a cada segundo de cada dia," ela escreveu.

No dia do incidente, Marcee Gray recebeu uma mensagem de texto de Colt que dizia, "Desculpa, mãe," confirmando a informação com a CNN. A mensagem fez com que Marcee entrasse em contato com a escola às 9h50, alertando sobre uma situação de emergência, cerca de 30 minutos antes que as autoridades respondessem à escola em relação a um tiroteio, com base em registros de chamadas e mensagens trocadas entre Marcee e sua irmã, que foram fornecidas à CNN.

