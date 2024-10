A mãe do Diddy critica o conceito de "humilhação pública".

Por várias semanas, o artista de hip-hop Sean "Diddy" Combs tem sido confrontado com novas alegações de maus-tratos. Sua mãe, Janice Small Combs, agora se pronunciou em sua defesa. Por meio de sua advogada, Natalie G. Figgers, ela lançou uma declaração em nome da família Combs, que foi coberta por vários meios de comunicação americanos, como "The Hollywood Reporter". Na declaração, Janice refuta as execuções públicas de seu filho e mantém que ele não é o "monstro" que a opinião pública o pintou. Combs tem sido alvo de escrutínio devido às recentes acusações, incluindo alegações de tráfico humano e conduta sexual inapropriada.

Janice Small Combs reconheceu que seu filho não é perfeito e cometeu erros, assim como todos os outros. No entanto, ela negou veementemente as acusações contra ele. "Ver meu filho sendo julgado com base em histórias fabricadas em vez da verdade é insuportável", ela escreveu. "Ver meu filho sendo condenado publicamente antes de ter a chance de provar sua inocência é uma agonia indescritível". Ela também enfatizou que cada indivíduo merece um julgamento justo e a oportunidade de apresentar sua defesa em um tribunal.

Um Menino de Nove Anos Entre as Vítimas Acusadoras

Em 1º de outubro, foi revelado que Combs agora enfrenta mais 120 acusações, além das 12 iniciais. O advogado Tony Buzbee afirmou que representa várias pessoas que acusam Combs de crimes sexuais que datam de 1991. Muitos afirmam terem sido agredidos após serem drogados. Também há indivíduos menores de idade entre as vítimas alegadas, incluindo um menino de nove anos.

No ano passado, Combs chegou a um acordo em uma ação judicial com sua ex-namorada Cassie, que o acusou de estupro e abuso. Combs negou as alegações, mas, em maio, um vídeo surgiu mostrando ele agredindo fisicamente a cantora em um hotel. Dois dias depois, ele se desculpou, afirmando "Eu realmente sinto muito" por seus atos. Na declaração, Janice Small Combs admitiu que seu filho mentiu sobre o incidente, mas ofereceu uma explicação: "Meu filho pode não ter sido completamente honesto, por exemplo, quando negou ter sido violento com uma ex-namorada, apesar de evidências de vigilância do hotel mostrarem o contrário". Às vezes, ela explicou, "a verdade e as mentiras podem se tornar tão entrelaçadas que é assustador admitir uma parte da história, especialmente quando essa verdade está fora do normal ou muito complexa para ser acreditada".

Mãe Chama as Alegações de "Insuportáveis"

Janice Small Combs argumentou que a mentira de seu filho não significa sua culpa nas "alegações insuportáveis e graves" contra ele. "Muitos indivíduos que foram condenados erroneamente e depois inocentados foram encarcerados não porque eram culpados dos crimes dos quais foram acusados, mas porque não atenderam à ideia da sociedade de uma 'pessoa boa'", ela continuou. Ela afirmou que era doloroso ouvir o "ridículo" dirigido a seu filho e que ele nunca teve a chance de apresentar sua versão dos fatos.

"As falsas acusações lançadas contra ele são motivadas por indivíduos que buscam ganho financeiro em vez de justiça", Janice Small Combs prosseguiu: "As infundadas alegações de conduta sexual inapropriada impedem as verdadeiras vítimas de abuso sexual de obter a justiça que merecem". Essa "injustiça" é "intolerável" para toda a família. "O aspecto mais distressing deste tormento é testemunhar a dignidade do meu amado filho sendo arrancada, não pelo que ele fez, mas pelo que as pessoas escolhem acreditar sobre ele".

Sean Combs, que alcançou sucesso com vários nomes, como Puff Daddy, P. Diddy e, mais recentemente, Diddy, está detido em Nova York desde meados de setembro após sua acusação por um grande júri. O tribunal negou seu pedido de fiança duas vezes, apesar de generosas ofertas.

Janice Small Combs expressou sua preocupação com o menino de nove anos entre as vítimas alegadas nos casos de abuso sexual contra seu filho. Essa situação, ela afirmou, torna as alegações ainda mais preocupantes e insuportáveis.

Além disso, Janice condenou veementemente o uso de acusações falsas para buscar ganho financeiro em vez de perseguir a justiça, já que ela acredita que isso mancha injustamente a reputação das pessoas e impede as verdadeiras vítimas de abuso sexual de receber a justiça que merecem.

