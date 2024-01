A mãe de uma estrela do futebol americano diz que denunciou uma alegação contra o treinador da seleção masculina, Gregg Berhalter

Reyna diz que contou o incidente ao diretor desportivo da Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF), Earnie Stewart, a 11 de dezembro, durante o Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar.

Em declaração obtida pela ESPN e Fox Sports, Reyna afirmou: "Disse a Earnie que achava especialmente injusto que Gio, que tinha pedido desculpa por ter agido de forma imatura em relação ao seu tempo de jogo, ainda estivesse a ser arrastado pela lama quando Gregg tinha pedido e recebido perdão por ter feito algo muito pior na mesma idade."

Reyna estava a referir-se à recente discussão do seu filho Gio com Berhalter.

Gio Reyna, um dos jovens jogadores mais talentosos da equipa da USMNT, com quase 100 jogos pelo Borussia Dortmund e apenas 20 anos de idade, desempenhou um papel inesperadamente limitado no Qatar, sem ser titular e com apenas dois jogos como suplente.

Berhalter ficou desapontado com o esforço de Reyna antes do torneio e pensou em mandá-lo para casa no meio do torneio, de acordo com vários relatos.

Na terça-feira, a USMNT anunciou que tinha contratado uma equipa jurídica para investigar Berhalter por alegação de comportamento inapropriado.

Berhalter emitiu uma declaração através de sua conta no Twitter na terça-feira, assinada pelo treinador principal e sua esposa Rosalind. Berhalter descreveu o momento violento de 1991 que Danielle Reyna diz ter denunciado à US Soccer.

Berhalter disse que deu um pontapé na sua então namorada, agora esposa. Ele descreveu-o como um "momento vergonhoso" que ele "lamenta até hoje".

O treinador de futebol, que liderou a equipa dos EUA no Qatar, disse que alguém contactou a US Soccer durante o Campeonato do Mundo do Qatar de 2022 ameaçando "derrubar-me". Berhalter não citou o nome de Danielle Reyna na declaração conjunta.

"As pessoas podem cometer erros e aprender com eles; as pessoas também podem ser perdoadas por seus erros", escreveu Berhalter na declaração conjunta. "Felizmente, Rosalind perdoou-me.

"A intenção desta declaração é dar transparência e reforçar que uma única má decisão tomada por um adolescente não o define necessariamente para o resto da sua vida. Não nos vamos esconder deste facto. Não o fizemos na altura e não o faremos agora".

Berhalter disse que ele e sua esposa cooperaram com a investigação em curso sobre as acusações.

"Estamos a abraçar esta oportunidade de partilhar o que nos moldou e o quanto crescemos e aprendemos com isto nos últimos 31 anos", concluiu o comunicado.

A US Soccer diz que lançou uma "revisão completa" do programa masculino no mês passado.

Na quarta-feira, Stewart anunciou que Anthony Hudson será o treinador interino da seleção masculina enquanto a organização revê o seu programa.

O futuro de Berhalter no futebol dos EUA continua incerto. Ele foi nomeado para o cargo em dezembro de 2018.

Na quarta-feira, a US Soccer disse: "No passado, a revisão habitual dos últimos quatro anos de todo o programa após uma Copa do Mundo começaria no verão, bem antes de qualquer expiração de contrato no final do ano.

"O calendário único de novembro-dezembro do Campeonato do Mundo da FIFA 2022 no Qatar reduziu significativamente o tempo que a Federação teria para realizar uma avaliação adequada antes do final do contrato do treinador principal.

