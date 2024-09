À luz das circunstâncias, é crucial que o Sean "Diddy" Combs permaneça detido.

Por muitos anos, o magnata da música Sean "Puff Daddy" ou "P. Diddy" Combs tem sido acusado de maltratar e explorar mulheres. Atualmente, o rapper americano está sendo investigado por acusações como tráfico sexual e crimes organizados. Na opinião de um juiz, Combs representa uma ameaça à sociedade e negou seu pedido de prisão domiciliar enquanto aguarda julgamento.

O magnata do hip-hop Sean Combs continuará preso até seu julgamento por acusações de tráfico sexual, crimes organizados e outros crimes. O juiz federal recusou-se a considerar os argumentos apresentados por sua equipe de defesa para libertá-lo sob fiança e prisão domiciliar. Combs foi preso na segunda-feira à noite em um hotel em Manhattan, em Nova York, e as acusações contra ele foram reveladas na terça-feira. Se condenado, ele enfrenta uma pena de prisão perpétua.

De acordo com o site de notícias de entretenimento "Deadline", o juiz concordou com o argumento do promotor durante uma audiência de quase duas horas em um tribunal de Nova York de que Combs representa um risco à sociedade, especialmente potenciais testemunhas contra ele.

Fiança de $50 milhões e prisão domiciliar

Após entrar com uma plea de não culpado no tribunal, os advogados de Combs exigiram uma fiança de $50 milhões (aproximadamente €45 milhões) e prisão domiciliar. Após uma análise de ambas as partes e um breve recesso, o juiz declarou que Combs deve permanecer na prisão.

Embora Combs ainda possa recorrer à corte distrital para um recurso, é pouco provável que ela reverterá a decisão do juiz, de acordo com o relatório da revista da indústria. A defesa planeja argumentar mesmo assim. Uma audiência preliminar neste caso está agendada para 24 de setembro. A data do julgamento de Combs ainda não foi definida.

Sean "Puff Daddy" ou "P. Diddy" Combs enfrenta várias ações civis, incluindo acusações de assédio sexual, como uma ação de $30 milhões de um dos produtores de seu último álbum "The Love Album: Off The Grid". Sua ex-namorada Cassandra Ventura acusou-o em novembro de 2023 de envolvimento em tráfico sexual e abuso. Após isso, outras pessoas vieram à frente com alegações semelhantes contra o rapper.

A equipe de defesa de Sean Combs tentou garantir uma fiança de $50 milhões e prisão domiciliar para seu cliente, mas o juiz negou seu pedido. A Comissão está investigando várias alegações contra Combs, incluindo tráfico sexual e crimes organizados.

Leia também: