- A luta significativa da UE na defesa dos direitos das mulheres - a principal responsabilidade de Herth

Na próxima rodada da Copa DFB feminina, os times da região enfrentam alguns oponentes formidáveis.

O Hertha BSC enfrenta o VfL Wolfsburg (sexta-feira, 6:30 PM, Stadion am Wurfplatz):

O novato Hertha BSC tem um confronto estrelado em sua estreia na Copa, enfrentando o time mais bem ranqueado, Wolfsburg, que venceu a Copa impressionantes dez vezes seguidas.

O técnico do Hertha BSC, Manuel Meister, espera uma experiência inesquecível para seus jogadores, afirmando que este é o maior jogo para a divisão feminina em ascensão de Berlim. Após vencer seus primeiros dois jogos da Regionalliga Nordost, o Hertha garantiu uma vitória tranquila por 5:0 em sua estreia na Copa contra o ATS Buntentor.

O Viktoria Berlin e o Turbine Potsdam (domingo, 3:00 PM, Stadion Lichterfelde):

O confronto entre tradição e modernidade coloca o Turbine Potsdam, o único time de primeira divisão na região e um dos últimos clubes puramente femininos ao lado do SGS Essen, contra os novatos do Viktoria Berlin. O Turbine, campeão e vencedor da Copa alemão no passado, conseguiu garantir a promoção direta na temporada passada, mas ainda luta com desafios financeiros sem uma divisão masculina dominante.

O presidente do Viktoria Berlin, Karsten Ritter-Lang, admite que eles são mais Davi do que Golias, lutando para atrair patrocinadores. Apesar de uma derrota decepcionante por 0:2 para o Bayern de Munique em sua estreia na liga, os futebolistas do Viktoria conseguiram se tornar uma entidade separada desde junho de 2022 e estão determinados a chegar à Bundesliga até 2027.

O 1. FC Union Berlin enfrenta o RB Leipzig (domingo, 4:00 PM, Stadion An der Alten Försterei):

Os fãs de dois clubes populares aguardam um jogo emocionante entre o Union e o Leipzig no futebol feminino. As mulheres do Union são underdogs contra o time de primeira divisão mais experiente, mas ainda assim estão entre os candidatos à promoção na liga como novatas.

A diretora de futebol profissional feminino do Union, Jennifer Zietz, espera tornar o jogo da Copa contra o Leipzig o mais emocionante possível, reconhecendo seu formidável oponente. As arquibancadas certamente estarão lotadas, já que este jogo foi selecionado para transmissão ao vivo no canal a cabo Sky. O Union empatou contra o HSV e o 1. FC Nuremberg em seus primeiros jogos da liga.

Enquanto se prepara para seu próximo jogo da Copa DFB, o VfL Bochum se depara com o duo formidável do 1. FFC Türingia Rottenburg (domingo, 12:00 PM, Lohrheidestadion):

Lutando para encontrar seu caminho na Regionalliga West/Nord, a equipe feminina do Bochum busca usar sua aparição na Copa como uma oportunidade de fazer uma declaração. Apesar de seus recentes desafios, os underdogs ansiosamente esperam a chance de desafiar o gigante, Türingia Rottenburg, que provou sua força com vários títulos da Frauen Bundesliga e triunfos na Copa.

