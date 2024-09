- A luta contra o cancro linfático é a sua luta actual.

- Schalker infligiu ferimentos a Cissé e Sylla, exigindo uma pausa para o ferryman. Em FC Schalke 04, time de segunda divisão da Bundesliga alemã, dois atletas enfrentaram contratempos após o confronto com o 1. FC Köln (1:3) no domingo. O atacante Moussa Sylla sofreu uma lesão no adutor,