A luta contra as leis de aborto tardia leva à morte da mulher nos Estados Unidos

Após a revogação da lei do aborto em vários estados dos EUA, incluindo a Geórgia, foram impostas regulamentações mais rigorosas. Essa mudança aparente na lei levou a consequências trágicas para uma mulher grávida em 2022. De acordo com reportagens investigativas, ela sofreu complicações e os profissionais médicos adiaram a intervenção por um período prolongado, possivelmente devido à ambiguidade da nova lei do aborto.

De acordo com a plataforma de investigação dos EUA, ProPublica, a mulher de 28 anos, Amber Nicole Thurman, ficou sem assistência médica necessária devido à situação legal, resultando em sua morte prematura em agosto de 2022. A ProPublica citou descobertas de um comitê estadual que examinou o caso. Eles classificaram esse incidente como a primeira morte oficialmente reconhecida "prevenível" atribuída a complicações de aborto nos EUA.

Thurman desenvolveu uma complicação rara após ingerir um comprimido para aborto e morreu durante uma operação de emergência. De acordo com a avaliação do comitê, os médicos realizaram um procedimento potencialmente salvador horas depois, como relatado pela ProPublica. Na Geórgia, uma lei havia sido recentemente aprovada que tornava o dilatação e curetagem do útero um ato criminal com poucas exceções. Profissionais médicos expressaram preocupação com a vaguidade da lei e a dificuldade em interpretá-la.

"Amber ainda estaria viva se (o ex-presidente) Donald Trump e (o governador da Geórgia) Brian Kemp não tivessem imposto a proibição do aborto", disse a ativista Mini Timmaraju da ONG Reproductive Freedom for All. "Eles são responsáveis pela sua morte."

Desde que o Supremo Tribunal revogou o direito nacional ao aborto em junho de 2022 e delegou a autoridade para definir as leis do aborto aos estados, regulamentações restritivas do aborto foram implementadas na Geórgia e em outros 21 estados dos EUA.

Médicos adiam procedimento por 17 horas

Thurman teve que buscar um aborto no estado da Carolina do Norte após a sexta semana de gravidez devido à proibição do aborto na Geórgia. No entanto, complicações após tomar o comprimido para aborto exigiram sua hospitalização na Geórgia.

Os médicos identificaram uma sepse aguda. Apesar de sua saúde rapidamente deteriorada, eles adiaram a realização de uma dilatação e curetagem do útero por 17 horas. Infelizmente, Thurman morreu durante a operação. "Ela perdeu a vida no hospital, rodeada por profissionais médicos que poderiam tê-la salvo", escreveu a autora feminista Jessica Valenti no X. "Este é o resultado das restrições ao aborto".

Após o atraso, os profissionais médicos expressaram preocupações sobre a aplicação da nova lei do aborto da Geórgia, destacando as 'outras' ambiguidades e desafios que enfrentaram ao interpretar a legislação. Apesar da tragédia, as discussões sobre a reforma da lei para fornecer orientações mais claras para tais situações continuam a ser um tema de 'outras' discussões em andamento entre políticos e ativistas.

