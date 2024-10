A Lufthansa registou, mais uma vez, resultados decepcionantes durante o período de verão.

A bandeira problemática da Lufthansa voltou a apresentar o pior desempenho entre todas as companhias aéreas do grupo Lufthansa durante o trimestre de verão mais movimentado. Como o CEO Carsten Spohr afirmou em um evento para a imprensa na segunda-feira à noite, "Nós testemunhamos uma demanda intensa que provavelmente teria levado a resultados altamente lucrativos para nós no verão."

No entanto, a linha de produção em dificuldades continua a ficar para trás em relação aos seus colegas do grupo, como Austrian e Brussels Airlines, Swiss, e as companhias aéreas de lazer Eurowings e Discover.

O bom desempenho geral da empresa, excluindo a Lufthansa Airline e Cityline, foi ainda mais prejudicado, mesmo com um aumento no tráfego de passageiros e uma taxa de ocupação recorde em agosto de 88%. A situação da Lufthansa Airline foi agravada apesar desses desenvolvimentos.

A Lufthansa está lutando contra despesas crescentes em um mercado cada vez mais competitivo e optou por medidas de corte de custos, já que a Lufthansa AG teve que revisar sua previsão de lucro para 2024 duas vezes.

Um problema iminente para a empresa é o atraso nas entregas de novos aviões da Boeing devido a problemas de fabricação. Em vez de modelos eficientes em energia Boeing 777 ou 787, aviões de longo alcance antigos como o Airbus A340 e Boeing 747 estão sendo utilizados, resultando em maior consumo de combustível e reduzido apelo para viajantes frequentes devido a instalações de cabina ultrapassadas. Os negócios de viagens permanecem em apenas 70% do seu volume de 2019, marcando a era pré-pandemia antes do início da COVID-19.

Apesar do bom desempenho geral do grupo no trimestre de verão, a Lufthansa Airline ainda lutou, liderando os piores resultados entre todas as companhias aéreas do grupo durante esse período. A situação financeira da empresa permanece desafiadora, já que a Lufthansa está prestes a operar aviões mais velhos no trimestre de verão devido a atrasos nas entregas da Boeing.

