09:28 Kim Se Compromete com Fortalecimento de Relações com MoscouO líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, expressou sua intenção de fortalecer as relações com a Rússia, segundo a mídia estatal. Após conversas entre Kim e o chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, na Coreia do Norte, a mídia estatal relatou uma discussão substancial sobre "fortalecimento do diálogo estratégico entre as duas nações e fortalecimento da cooperação para garantir seus interesses de segurança mútuos", além de assuntos regionais e internacionais. No entanto, a Ucrânia, os EUA e a Coreia do Sul acusaram a Coreia do Norte de fornecer armas e mísseis à Rússia para o conflito na Ucrânia. Pyongyang descartou essas acusações como "ridículas".

08:59 Starmer e Biden Debaterão Uso de Armas Ocidentais de Longo Alcance pela UcrâniaO primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e o presidente dos EUA, Joe Biden, estão prestes a dialogar sobre se a Ucrânia deve ser autorizada a empregar armas ocidentais de longo alcance contra alvos russos. Eles haviam adiado uma decisão sobre esse assunto anteriormente, mas agora irão discutir isso na Assembleia Geral da ONU em Nova York na próxima semana, ao lado de um grupo maior de indivíduos, disse Sunak. Relatos da mídia do Reino Unido sugerem que Biden, devido aos medos de uma confrontação nuclear, está aberto a permitir que a Ucrânia utilize foguetes britânicos e franceses equipados com tecnologia dos EUA, mas não foguetes feitos nos EUA.

08:23 Zelensky sobre o Plano de Trump: "Promessas de Campanha Eleitoral"O candidato presidencial republicano dos EUA, Donald Trump, afirmou repetidamente que poderia encerrar o conflito na Ucrânia em um dia, mas nunca apresentou uma estratégia. Quando questionado sobre a declaração de Trump durante uma entrevista da CNN, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondeu: "Não posso compreender hoje porque não tenho detalhes sobre o que isso implica". Zelensky disse que, em sua opinião, há uma campanha eleitoral nos EUA. "E promessas de campanha são promessas de campanha", acrescentou. "Às vezes, elas não são completamente realistas". No entanto, Zelensky também mencionou que havia falado com Trump dois meses antes e que Trump havia lhe garantido apoio à Ucrânia.

07:27 ISW: Rússia Precisa de Mais Tropas em Kursk para Superar UcranianosA Rússia continua suas contra-ofensivas na região de Kursk, mas o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) não espera uma operação em grande escala para expulsar os ucranianos de Kursk. O ISW, com sede em Washington, aponta que as autoridades russas têm confiado principalmente em recrutas mal treinados e mal equipados, além de pequenas seções das forças armadas regulares da Rússia e outras forças de segurança na região fronteiriça. Em uma avaliação, o think tank sugere: "Uma contra-ofensiva russa para recuperar o território capturado pelas forças ucranianas na região de Kursk provavelmente exigirá mais pessoal e recursos do que a Rússia já reuniu nessa área - especialmente se a maioria das unidades já deployadas lacks experience de combate".

De acordo com o exército ucraniano, a Rússia lançou drones Shahed contra a Ucrânia durante a noite. O exército russo lançou vários grupos de ataques com drones, relatou a força aérea ucraniana. Alarmes de ataque aéreo foram ativados em quase todas as regiões do país, incluindo a região de Odessa. A marinha relatou ter derrubado nove drones lá. Explosões ocorreram na cidade de Odessa, mas não há relatórios de vítimas até agora.

06:13 Mützenich Apoia Iniciativa Internacional de PazO líder da fração do SPD, Rolf Mützenich, está apoiando um grupo de contato internacional para iniciar uma iniciativa de paz no conflito da Ucrânia. "Em minha opinião, agora é o momento perfeito para os aliados ocidentais iniciarem um grupo de contato para estabelecer um processo de paz", disse ele ao "Rheinische Post". "O Chanceler Federal e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordam que agora é um momento adequado para intensificar os esforços pelas negociações de paz, e que a Rússia também deve ser incluída na cúpula de paz subsequente". Quando questionado sobre potenciais membros de um grupo de contato, Mützenich mencionou países como China, Índia, Turquia e Brasil assumindo a responsabilidade. "Nesses países, a crença de que a guerra de agressão russa poderia se tornar um fardo está crescendo. Portanto, o trabalho de um grupo de contato 'poderia ser promissor' e poderia desempenhar um papel importante de mediação".

05:41 UE Pondera Nova Estratégia de Prorrogação de SançõesDiplomatas da UE dizem que a comissão está revisando três opções para como as sanções contra a Rússia poderiam ser prorrogadas no futuro. Os cenários correspondentes foram apresentados aos diplomatas europeus na sexta-feira, disseram vários informantes. A motivação por trás disso são os ativos congelados do banco central russo, que jogam um papel crucial na concessão de um mega-empréstimo dos países do G7 à Ucrânia no valor de 50 bilhões de dólares. Esses ativos estão congelados desde o ataque russo à Ucrânia.

03:40 Klitschko: Detritos de Drone Bate em Estruturas de Edifício da Cidade de KyivO prefeito de Kyiv, Vitali Klitschko, relatou via aplicativo de mensagem Telegram que detritos de drone atingiram um edifício municipal na capital ucraniana. Os detritos caíram em um edifício municipal no distrito norte de Kyiv, Obolon, pela manhã. Klitschko escreveu que os serviços de resgate estavam a caminho do local. Anteriormente, o prefeito havia relatado que as unidades de defesa aérea estavam ativas na capital.

01:35 Kim Jong Un Planeja Cooperação Aprofundada com ShoiguO líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, comprometeu-se com uma cooperação mais próxima com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Como relatado pela agência de notícias estatal KCNA, os dois homens tiveram um intenso intercâmbio de vistas durante a visita de Shoigu a Pyongyang e chegaram a um consenso satisfatório sobre assuntos relacionados à cooperação para proteger os interesses de segurança mútuos. Shoigu, que ainda era ministro da Defesa da Rússia até maio, havia iniciado relações mais próximas entre a Coreia do Norte e a Rússia com uma visita a Pyongyang em julho do ano passado.

11:36 Zelensky vai Divulgar "Estratégia de Vitória" com Biden em Setembro

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agendou uma reunião em setembro com o Presidente dos EUA, Joe Biden. "Vou apresentar nossa estratégia para alcançar a vitória", afirmou Zelensky durante um discurso em Kyiv. Este plano envolve um processo de tomada de decisão coordenada para fornecer à Ucrânia forças adequadas para levar o conflito rumo à paz. "Conflitos como este podem ser justamente encerrados através do expurgo forçado do exército invasor ou por meio de diplomacia", elucidou Zelensky. Este movimento visa assegurar a verdadeira independência da Ucrânia. No entanto, Kyiv conta com o apoio dos EUA para uma posição forte.

23:27 Forças Russas Mudam Foco para Empurrão no Sul

Os confrontos intensos persistem no leste da Ucrânia, de acordo com o exército ucraniano. A Equipe Geral em Kyiv relatou 115 escaramuças em sua atualização da situação noturna. "A ação mais intensa hoje ocorreu em Kurachove, além disso, os adversários também foram ativos nas direções de Lyman e Pokrovsk", afirmou o relatório. Kurachove é uma cidade pequena localizada ao sul de Pokrovsk. Por muito tempo, Pokrovsk foi percebida como o principal alvo de ataque das tropas russas. Recentemente, no entanto, os russos conseguiram apenas ganhos territoriais limitados nessa área. Em vez disso, eles ampliaram sua frente de ofensiva para o sul, com o objetivo de capturar a cidade mineira de Hirnyk perto de Kurachove.

21:58 Zelensky: Progresso na Área de Kursk Traz Alívio

De acordo com o Presidente Volodymyr Zelensky, o avanço da Ucrânia na região russa de Kursk está rendendo resultados positivos. Na região de Cherkasy, o inimigo foi repelido, e no Donetsk, o avanço russo diminuiu, afirma Zelensky. A Rússia ainda não conseguiu fazer ganhos significativos em seu contra-ataque em Kursk. Anteriormente, havia dúvidas sobre a mobilização de maiores formações de tropas russas do Donetsk e outras regiões para Kursk. A Rússia alega ter recapturado 10 das 100 aldeias ocupadas.

20:30 "Ocidente Tem Medo" - Crítica de Zelensky à Abordagem dos Aliados

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusa o Ocidente de exibir "medo" quando se trata de ajudar a Ucrânia a derrubar mísseis russos. "Se os aliados coletivamente derrubam mísseis e drones em regiões do Oriente Médio, por que não há decisão semelhante para derrubar mísseis russos e drones Shahed no céu ucraniano?" questionou Zelensky durante uma conferência em Kyiv. "Eles têm medo até mesmo de dizer: 'Estamos trabalhando nisso.' E essa hesitação ocorre mesmo quando mísseis e drones estão diretamente ameaçando os territórios de nossos vizinhos", lamentou o líder ucraniano. Este OCIDENTE é "vergonhoso para o mundo democrático".

20:18 Rússia Já Usou Mais de 8000 Drones Iranianos

De acordo com o governo de Kyiv, a Rússia lançou 8060 drones Shahed da Iran contra a Ucrânia desde o início da guerra. Ainda não foram feitas declarações oficiais por parte do Irã ou da Rússia. A Ucrânia acusou pela primeira vez o governo iraniano de fornecer drones suicidas à Rússia no outono de 2022.

19:11 EUA Relutam em Revelar Decisão sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

Em Washington, o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer e o Presidente dos EUA, Joe Biden, estão programados para realizar conversas. O mundo espera ansiosamente qualquer anúncio sobre a autorização de armas de longo alcance para a Ucrânia. Fontes do jornal britânico "Guardian" sugerem que Kyiv recebeu permissão para conduzir ataques com mísseis Storm-Shadow. No entanto, nenhuma das partes espera divulgar detalhes sobre esse assunto durante a reunião de hoje. "Não esperaria uma declaração hoje sobre o uso de armas de longo alcance dentro da Rússia - definitivamente não dos EUA", diz John Kirby, Diretor de Comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele apenas menciona que as discussões estão em andamento com a Grã-Bretanha, a França e outros aliados "sobre o tipo de capacidades que serão fornecidas à Ucrânia". Ele também se recusa a oferecer uma resposta clara quando perguntado se o governo dos EUA planeja fazer qualquer anúncio. "Não vou me envolver em uma discussão hipotética sobre o que podemos ou não dizer em um momento particular."

