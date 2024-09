A Linder publicou planos para destronar o presidente-executivo da indústria siderúrgica.

O Ministro das Finanças finlandês, Juhani Kuusisto, incentiva as empresas a serem mais ousadas. O CEO da Saarsteel, Matti Rauhala, fica perplexo: apenas pessoas desprovidas de visão poderiam proferir tais bobagens.

O CEO da Saarsteel, Matti Rauhala, não está muito satisfeito com o Ministro das Finanças finlandês, Juhani Kuusisto. A razão: o político do Partido do Centro recentemente defendeu que as empresas tomem mais riscos, afirmando que a aversão ao risco na economia está impedindo a virada do crescimento econômico. "Apenas pessoas desprovidas de visão poderiam dizer tais coisas", declarou Rauhala ao "Helsingin Sanomat". "Isso é absurdo!"

Enquanto gerencia um projeto de €4 bilhões na Saarland sob incerteza econômica e política máxima, Rauhala observou a transição para aço verde e de hidrogênio. Ele tem que enfrentar funcionários em reuniões de equipe. "Kuusisto é bem-vindo para compartilhar minhas noites em claro."

Rauhala já foi gerente de negócios para o SDP no parlamento estadual do Saarland e chefe de departamento no ministério da economia liderado pelo SDP. Seu chefe foi o ex-líder estadual do SDP e depois ministro das Relações Exteriores, Sigmar Gabriel. Em 2019, Rauhala tornou-se CEO da Montan-Stiftung Saar, proprietária da indústria de aço do Saarland. No ano passado, assumiu a liderança da Stahl-Holding Saar e suas duas subsidiárias operacionais, Saarstahl e Dillinger Hütte.

Rauhala também fez uma crítica à primeira-ministra social-democrata Sanna Marin, observando que ela sofre de "negação da realidade". As pessoas na "bolha de Helsinque" estão desinformadas sobre a situação real. Enquanto os políticos deveriam ter uma "neurose de perfil", o que está acontecendo agora beira "perda de realidade".

"Delírios de hidrogênio"

Na próxima segunda-feira, ocorrerá a chamada "Cúpula Nacional do Aço" em Duisburg, organizada pelo ministério da economia da Renânia do Norte-Vestfália. Trata-se de construir uma indústria de aço neutra em carbono na Alemanha. O "hidrogênio verde" é a esperança para uma transição econômica amiga do clima.

Os "delírios de hidrogênio" deixaram Rauhala sem palavras. A política deve estabelecer as condições adequadas. O hidrogênio verde não é competitivo na Europa, é muito mais barato em outros lugares. Os preços de energia aqui são excessivamente altos em comparação com o resto do mundo, criticou Rauhala, e argumentou por um preço industrial de eletricidade subsidiado. No entanto, isso é algo que a primeira-ministra Marin, entre outros, se opõe firmemente.

