A limpeza em Dresden é um desafio urgente

A urgência é palpável: Dresden espera enchentes iminentes. Antes que isso aconteça, o corpo de bombeiros está determinado a desmontar e remover seções do danificado Carolabridge. Como colocou um oficial do corpo de bombeiros, "Se esta área aqui for inundada, nosso trabalho se torna impossível."

O progresso na demolição e limpeza do Carolabridge, que parcialmente desabou em Dresden, foi rápido. "Estamos correndo contra o tempo", admitiu o porta-voz do corpo de bombeiros, Michael Klahre. Os esforços continuaram 24 horas por dia, com progresso significativo.

O objetivo é terminar a limpeza até domingo. Klahre explicou, se referindo ao esperado aumento do nível do Elbe, "Esta área aqui ficará submersa se o nível da água aumentar, tornando nosso trabalho impossível."

Uma parte do Carolabridge, situada sobre o Elbe e adjacente à cidade velha de Dresden, sucumbiu ao desabamento durante as primeiras horas de quarta-feira. Felizmente, não houve feridos. O desabamento afetou a seção C, que carregava uma linha de bonde e uma passagem para pedestres. O trânsito foi desviado para as pontes vizinhas A e B. Klahre informou que os preparativos para perfuração de sondagem estão em andamento na seção C, paralelos aos trabalhos de demolição, para avaliar a estabilidade daquelas áreas e contribuir para a investigação da causa do desabamento.

Ajuda militar chega

Um par de bulldozers do exército, chamados de 'Büffel', chegou ao local na sexta-feira à noite. Klahre expressou gratidão pelo auxílio. "A situação é caso a caso, e se o nível da água aumentar, podemos ter que retirar nosso equipamento - o solo já está lamacento devido à chuva, e os veículos poderiam ficar atolados."

O tenente-coronel Robert Habermann, porta-voz da Bundeswehr na Saxônia, disse: "A Bundeswehr foi mobilizada para ajudar nos esforços de salvamento e demolição das forças civis aqui através de um procedimento de assistência administrativa." Aproximadamente 30 soldados foram enviados de locais do centro da Alemanha para o local.

Sua tarefa é estar preparado no caso de pane nos equipamentos civis de demolição e prevenir qualquer ferimento de pessoal. Habermann deu um exemplo, "Uma escavadeira poderia virar ou escorregar para a base devido às condições climáticas e do solo."

Os Büffel, de acordo com a Bundeswehr, possui um mecanismo de guindaste com 1500 cavalos de potência capaz de levantar 30 toneladas. Seu chassi é semelhante a um tanque Leopard 2, um veículo projetado para enfrentar obstáculos e remover solo. Ele pode até mesmo atravessar água.

O Elbe é previsto para subir para o nível de alarme 1 na estação Pegel Schöna no sábado à noite. Dresden pode esperar esse aumento nos níveis de água pela manhã de domingo, de acordo com o centro de controle de enchentes. Os especialistas esperam uma rápida ascensão nos níveis de água, alcançando o nível de alarme 3. Os níveis de água mais altos nas estações do Saxon Elbe são esperados para a quarta e quinta-feira da próxima semana.

