- A limpeza dos pratos é seguida de recompensas pelo sexo oral.

Estrela Pop Katy Perry ("Eu Beijei uma Garota", 39 anos) não é tímida em uma recente conversa em podcast. No podcast "Call Her Daddy", com a apresentadora Alex Cooper (29 anos), Perry compartilhou sua maneira pouco convencional de expressar amor. Ela mencionou sua afeição pelo momento em que desce as escadas e encontra a louça lavada, com todas as portas dos armários fechadas. De acordo com Perry, isso é seu sinal para se preparar para fazer um boquete para seu parceiro, como ela sugeriu em um teaser do Instagram para o episódio de 4 de setembro.

Katy Perry está de saco cheio de pessoas egoístas

Perry enfatizou que ela quer dizer isso "literalmente". A cantora, que tem um filho de três anos com seu parceiro Orlando Bloom (47), não precisa de um Ferrari vermelho como prova de amor. "Eu posso comprar um Ferrari vermelho.only limpe a louça! Eu devolverei o favor", disse Perry.

Durante a conversa, Cooper perguntou se Perry, que foi casada com o comediante Russell Brand (49) de 2010 a 2012, tem um tipo específico. Perry respondeu: "Eu não sou atraída por pessoas egoístas".

Ao discutir sinais de alerta que a fariam reconsiderar um parceiro em potencial, Perry disse: "Alguém que acha que conhece você melhor do que você mesmo. Alguém que não ajuda". Ela acrescentou: "Alguém que muda as regras ou puxa o tapete emocional debaixo de você".

Perry e Bloom reacenderam seu relacionamento em 2016, mas se separaram brevemente menos de um ano depois. Eles reapareceram como casal no tapete vermelho em setembro de 2018. Sua filha, Daisy Dove, nasceu em agosto de 2020. O casal ficou noivo em fevereiro do ano passado. No passado, Perry se referiu a Bloom como seu "cavalo selvagem".

