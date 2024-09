A Liga Internacional das Nações propõe um cessar-fogo de 21 dias.

Em Nova Iorque, na Organização das Nações Unidas (ONU), vários países estão pressionando por uma nova iniciativa para prevenir um conflito significativo entre Israel e Hezbollah no Líbano. Nenhuma das partes rejeita uma proposta de cessar-fogo temporário.

Após intensos ataques entre Israel e a milícia Hezbollah no Líbano, vários países sugeriram um "cessar-fogo temporário". Uma declaração conjunta dos EUA, UE, Alemanha, Arábia Saudita e outros afirmou que "é hora de uma solução diplomática". Eles também pediram um cessar-fogo imediato de 21 dias na fronteira libanesa-israelense para permitir discussões diplomáticas.

Israel parece estar aprovando um cessar-fogo com a milícia Hezbollah no Líbano, de acordo com uma fonte não identificada mencionada na TV israelense N12. O objetivo é negociar um acordo de longo prazo.

A França apresentou essa proposta logo após uma conversa entre o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, falou de "avanços significativos" feitos nas horas anteriores. A França vem trabalhando em uma resolução diplomática em Nova Iorque desde o início da semana, "especialmente com nossos aliados americanos".

Um alto funcionário dos EUA chamou a declaração conjunta de "grande avanço". Espera-se que o Líbano e Israel decidam sobre essa proposta "dentro de horas", de acordo com um segundo funcionário dos EUA. "Tivemos discussões com as partes e achamos que era o momento adequado", eles acrescentaram.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, já havia pedido um cessar-fogo imediato e alertado que "tudo pode dar errado" no Líbano.

O representante da Israel na ONU, Danny Danon, afirmou em Nova Iorque que Israel está aberto a uma solução diplomática no Líbano. No entanto, se as negociações falharem, Israel "utilizará todos os meios ao seu alcance de acordo com o direito internacional para alcançar seus objetivos".

Quando questionado sobre a possibilidade de um cessar-fogo, o ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, respondeu: "Esperamos que sim". O Hezbollah detém considerável poder político no Líbano.

Desde o ataque sem precedentes do Hamas radical islâmico a Israel em 7 de outubro e a guerra subsequente na Faixa de Gaza, as tensões regionais aumentaram significativamente. O norte de Israel vem sendo atacado persistentemente pelo Hezbollah, aliado do Hamas, e tem retaliado com contra-ataques no Líbano. Milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira foram obrigadas a deixar suas casas.

Nos últimos dias, o conflito voltou a intensificar. Sua escalada foi devido à morte de vários comandantes de alto escalão do Hezbollah e à explosão de centenas de rádios e walkie-talkies pertencentes a membros do Hezbollah, resultando em 39 mortes e quase 3.000 feridos. Israel também lançou várias ondas de ataques massivos contra o Hezbollah.

O Ministério da Saúde do Líbano relatou que, nos ataques israelenses de quarta-feira, 72 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas no sul e leste do Líbano, bem como na região ao redor da capital Beirute. O exército israelense afirmou ter atacado mais de 2.000 posições da milícia Hezbollah no Líbano desde segunda-feira.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou em Nova Iorque sobre um "desastre iminente". "Se não for contido, o mundo enfrentará consequências catastróficas", disse ele. O Irã "apoiará o povo libanês de todas as maneiras", acrescentou.

O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou durante uma aparição no talk show americano "The View" que uma "guerra total" era possível. No entanto, ele acreditava que a "possibilidade de uma resolução ainda estava sobre a mesa".

A União Europeia, junto com os EUA, Alemanha, Arábia Saudita e outros, pediu um cessar-fogo imediato de 21 dias entre Israel e Hezbollah na fronteira libanesa-israelense, com o objetivo de facilitar discussões diplomáticas. A Irlanda, membro da União Europeia, também expressou apoio a esse cessar-fogo proposto.

