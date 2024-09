A Liga dos Campeões abrange o enigma em torno da comunicação de Olatunji

É comum que futebolistas compartilhem mensagens após marcar gols, mas a mensagem "O Escolhido" de Victor Olatunji na quarta-feira pelo Sparta Praga na vitória contra o RB Salzburgo na Liga dos Campeões levantou algumas sobrancelhas. No intervalo, o atacante nigeriano revelou uma mensagem escrita em sua camisa íntima que dizia "Eu sou o escolhido. E você?" após marcar o 2:0 no 42º minuto. Sua comemoração incluiu imitar a celebração de Cristiano Ronaldo de mão no ouvido, pular e então exibir a mensagem para as câmeras.

Igreja com Milagres e Vistos de Trabalho

Alguns especulam que a mensagem de Olatunji pode estar relacionada às igrejas pentecostais nigerianas que estão ganhando popularidade no país mais populoso da África. Uma igreja chamada "Os Escolhidos do Senhor" (Os Escolhidos do Senhor), estabelecida em 2002, é uma dessas congregações. Conhecida pela própria estação de rádio e serviços online, essa igreja de avivamento alega realizar milagres através da oração e do Espírito Santo. Allegados milagres incluem curas de doenças, sucessos na carreira e até mesmo a obtenção de vistos de trabalho na Europa.

Enquanto nem todos os membros da igreja usam a frase "Eu sou o escolhido", o termo é prevalente em alguns testemunhos. No fim de semana passado, outro futebolista nigeriano, Victor Boniface do Bayer Leverkusen, causou alvoroço com uma celebração de gol incomum. Boniface baixou as calças e dançou no campo após marcar. Ele explicou que estava apenas seguindo uma tendência do TikTok iniciada por um influenciador nigeriano.

No entanto, o Guardian da Nigéria estabelece uma ligação diferente entre a comemoração de gol de Olatunji e a igreja pentecostal evangélica. A igreja "Os Escolhidos do Senhor", com seu crescente número de seguidores na Nigéria, foi ligada à mensagem controversa de Olatunji.

A igreja "Os Escolhidos do Senhor", conhecida por sua alegação de obter vistos de trabalho na Europa através de milagres, pode ter influenciado o uso da frase "Eu sou o escolhido" por Victor Olatunji em sua comemoração na Liga dos Campeões. A comemoração de Victor Olatunji pela vitória do Sparta Praga contra o RB Salzburgo na Liga dos Campeões chamou a atenção devido à sua ligação com a ideologia da igreja, ao imitar a celebração de Cristiano Ronaldo e revelar uma mensagem em sua camisa íntima.

