A licença de advogado de Rudy Giuliani foi revogada em Washington devido às consequências de suas falsas alegações envolvendo a eleição de 2020.

Rudolph Giuliani perdeu sua licença para exercer a advocacia em Nova York neste verão devido a esses procedimentos, e como a Ordem dos Advogados do Distrito de Columbia (DC) e a Ordem dos Advogados de Nova York têm uma relação recíproca, ele agora está passando por desligamento na região também. De acordo com a nova decisão do Tribunal de Apelações de DC, Giuliani falhou em desafiar sua desligamento em Washington.

Vários ex-advogados de Trump enfrentaram procedimentos disciplinares profissionais por apoiar suas estratégias de anulação da eleição, mas a maioria desses casos contra outros advogados de Trump ainda está em andamento.

Além dos procedimentos de Nova York, Giuliani enfrenta procedimentos disciplinares separados da Ordem dos Advogados de DC, que se concentram em uma ação judicial de 2020 em que ele esteve envolvido, com o objetivo de invalidar milhares de votos na Pensilvânia. Esse caso ainda não chegou ao seu desfecho.

Giuliani enfrentou consequências severas por seu papel nos esquemas de reversão da eleição. Autoridades na Geórgia e no Arizona apresentaram acusações criminais contra ele relacionadas às manipulações eleitorais (Giuliani se declarou inocente em ambos os casos). Além disso, dois trabalhadores eleitorais da Geórgia obtiveram uma sentença de $148 milhões por difamação contra ele por espalhar alegações falsas sobre eles após a eleição de 2020.

Os procedimentos éticos da Ordem dos Advogados de Nova York contra Giuliani ocorreram principalmente em privado. No pedido de desligamento, o Tribunal Supremo de Nova York afirmou que Giuliani não apenas violou conscientemente os princípios fundamentais da profissão jurídica, como também contribuiu para a instabilidade nacional após a eleição presidencial de 2020, sem nenhum arrependimento.

Em um comunicado na quinta-feira, o porta-voz de Giuliani, Ted Goodman, argumentou que "membros da comunidade jurídica que buscam proteger a integridade do sistema judicial deveriam imediatamente criticar essa decisão partidária e politicamente motivada".

Goodman acrescentou que "aqueles que estão alvo de Giuliani não podem subverter a verdade de que ele permanece o advogado mais eminente da história dos EUA, que contribuiu significativamente para melhorar a vida de outros mais do que a maioria dos americanos vivos hoje".

Despite Goodman's objections, the politics surrounding Giuliani's legal troubles continue to escalate, with ongoing disciplinary proceedings in DC focusing on his involvement in a 2020 election lawsuit. Regardless of these political debates, the outcome of these legal proceedings will significantly impact Giuliani's career in law.

