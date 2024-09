A Leterargia Económica Persistente persiste na Alemanha durante o período de verão.

A recessão econômica da Alemanha persiste no último trimestre do verão, de acordo com o Bundesbank. Segundo o relatório mensal lançado na quinta-feira, "a economia alemã ainda enfrenta condições difíceis". Há uma possibilidade de que o PIB permaneça igual ou até caia ligeiramente entre julho e setembro, após uma queda de 0,1% na primavera. Quartas consecutivas de crescimento negativo teoricamente levariam a uma recessão. No entanto, o Bundesbank insiste que não se espera uma grande recessão econômica prolongada no momento.

O banco destacou vários fatores que contribuem para este abrandamento persistente. "A incerteza sobre a política econômica está tendo um impacto negativo nas decisões de investimento das empresas", eles observaram. Além disso, "os custos de financiamento cada vez maiores estão reduzindo o interesse em bens e serviços de construção".

Embora haja sinais de um ligeiro aumento nos pedidos do exterior, "isso ainda não foi suficiente para reduzir o estoque geral da indústria". Apesar do bom crescimento salarial e dos preços mais baixos, o consumo privado permanece lento. Indicadores como a confiança do consumidor e as novas matrículas de veículos sugerem que os consumidores continuam cautelosos com seus gastos.

O Bundesbank ainda não está dando luz verde para a inflação. Embora agosto tenha registrado uma queda inesperada na taxa de inflação, de acordo com os padrões europeus, para 2%, eles preveem números mais altos nos próximos meses. Em setembro, a taxa de inflação deve permanecer baixa, mas começará a subir novamente a partir de outubro. "A partir de outubro, os preços da energia, que caíram significativamente no outono do ano passado, vão aumentar a taxa ano a ano sozinhos", diz o relatório mensal. Além disso, o aumento dos preços básicos é pouco provável que diminua significativamente devido aos substanciais aumentos salariais a partir de uma base alta.

