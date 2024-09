- A lenda do rap Eminem inicia a cerimônia de premiação da MTV.

Momentos MTV Ficam na Memória. De acordo com a revista "Variety", Eminem (51) fará seu retorno nos MTV Video Music Awards na noite de 11 de setembro. O mundo está ansioso para ver o que o titã do rap tem reservado para sua entrada triunfal.

Momento Milenial: "Slim Shady" no Radio City Music Hall

As noites de premiação são sempre marcadas por momentos incríveis. Um desses momentos aconteceu em 7 de setembro de 2000, no lendário Radio City Music Hall em Nova York. Marshall Mathers III, mais conhecido como o rapper Eminem, apresentou um desempenho extraordinário que passará para a história. Vestido com uma regata branca, calças jeans azul claro e cabelo loiro descolorido, ele deixou uma marca indelével. Mas ele não estava sozinho: tinha cerca de 100 cópias de si mesmo ao seu lado, tornando sua apresentação ao vivo de "The Real Slim Shady" um show de parar o coração.

Oito Indicações de Eminem

Afastando-se para 11 de setembro, Nova York testemunhará outro momento histórico: Eminem subirá ao palco. O mundo se pergunta o que o rapper experiente tem reservado desta vez. Eminem abrirá o evento estrelado, potencialmente definindo o padrão para o resto da noite. Após o desempenho, o ex-tímido rapper de Missouri está indicado em seis categorias: "Vídeo do Ano", "Melhor Hip-Hop", "Canção do Verão" e "VMAs Performance Mais Iconica" por sua lendária mistura de "Real Slim Shady" e "The Way I Am" de 2000.

Compartilhando a Senda Vitoriosa dos VMAs com Peter Gabriel

Eminem não é novo no palco dos MTV VMAs. Em 2010, ele abriu o show com Rihanna (36), sua parceira de dueto em "Love the Way You Lie". Mais recentemente, ele se apresentou no palco dos VMAs em 2022 com Snoop Dogg (52). Com 13 vitórias nos VMAs, Eminem compartilha o recorde masculino do prêmio prestigiado com Pete Gabriel (74). Beyoncé (43) é a líder feminina com 25 vitórias.

Contagem de Vitórias de Swift: Uma Batalha de Titãs

O recorde de Beyoncé pode não durar até 11 de setembro. A feroz concorrente que disputa o posto é ninguém menos que Taylor Swift (34). Encabeçando a lista de indicações dos VMAs deste ano está Swift, com dez indicações, seguido por Post Malone (29) com nove (principalmente por sua colaboração com Swift, "Fortnight"), e Eminem, Sabrina Carpenter (25) e Ariana Grande (31) com seis indicações cada.

Debate Força Mudança de Data

Originalmente agendado para 10 de setembro, os VMAs tiveram que mudar sua data devido a um debate televisivo entre Kamala Harris (59) e Donald Trump (78). Assim, a MTV mudou a cerimônia de premiação para o aniversário dos ataques terroristas de 2001: 11 de setembro.

Diante da importância histórica de 11 de setembro, Nova York se tornará novamente o palco para um evento marcante, enquanto Eminem se apresenta nos MTV Video Music Awards para outra performance icônica. A cidade que nunca dorme já testemunhou alguns dos momentos mais memoráveis de Eminem, incluindo sua lendária apresentação de "The Real Slim Shady" no Radio City Music Hall em 2000.

Leia também: